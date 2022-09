Foot - Mercato - OM

OM : Les ambitions XXL de la nouvelle recrue de Longoria

Publié le 5 septembre 2022 à 13h10 par Thibault Morlain

Il aura donc fallu attendre le dernier jour du mercato estival pour assister au retour d’Amine Harit à l’OM. Prêté la saison dernière par Schalke 04, le Marocain a encore une fois été cédé, cette fois avec une option d’achat. Voilà donc Harit de nouveau à l’OM pour cette saison. Et le milieu offensif d’Igor Tudor ne manque pas d’ambitions comme il l’a fait savoir…

A la fin de la saison dernière, Amine Harit est donc retourné à Schalke 04, l’OM n’ayant pas pu le conserver faute d’option d’achat. Néanmoins, tout au long de l’été, il a question d’un retour du Marocain sur la Canebière et cela a fini par se concrétiser le dernier jour du mercato. A la recherche d’un nouvel élément offensif pour Igor Tudor, Pablo Longoria a ainsi fait revenir Harit, tout en disposant cette fois d’une option d’achat.

« Je ne me fixe pas de limite »

A l’occasion d’un entretien accordé aux médias de l’OM, Amine Harit s’est confié sur son retour et il en a profité pour dévoiler ses ambitions. Et le Marocain voit grand pour cette nouvelle saison à Marseille, expliquant notamment : « Je ne me fixe pas de limite, si je reviens ici, c'est avec de nouvelles perspectives. J'aimerais passer un cap dans ma carrière et je pense que je suis dans le bon club pour le faire. Ce sera une saison différente de l'année dernière, étant donné qu'il y a la Ligue des Champions ».

