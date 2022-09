Foot - Mercato - OM

OM : Amine Harit dévoile les coulisses de son mercato

Publié le 5 septembre 2022 à 11h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Après un premier passage en prêt la saison passée avec l’OM, Amine Harit a réintégré le projet McCourt en toute fin de mercato estival. Le milieu offensif marocain, de nouveau prêté par Schalke 04, s’est confié sur les dessous de son mercato estival assez agité et ne cache pas ses ambitions.

L’OM a vécu un mercato estival relativement agité avec douze nouveaux renforts qui ont intégré son vestiaire au cours de cette période : Samuel Gigot qui est revenu de prêt de Moscou alors que son transfert avait été réglé l’hiver dernier, mais également Isaak Touré, Chancel Mbemba, Ruben Blanco, Jonathan Clauss, Nuno Tavares, Jordan Veretout, Luis Suarez, Alexis Sanchez, Issa Kaboré, Eric Bailly et enfin Amine Harit. Un retour surprise et qui s’est réglé en toute fin de mercato pour ce dernier, lui qui était déjà prêté à l’OM la saison passée.

« De retour à la maison »

Amine Harit fait donc son grand retour à l’OM, de nouveau prêté par Schalke 04. Et dans un entretien accordé au site officiel du club phocéen, le milieu offensif marocain ne cache pas son bonheur de réintégrer le projet McCourt : « Je ressens de la joie, de la fierté. J'avais un goût d'inachevé après la magnifique saison passée, et d'être de retour à la maison, ça me fait le plus grand bien », indique Harit.

« 𝗥𝗲𝘃𝗲𝗻𝗶𝗿 𝗮̀ 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲, 𝗰’𝗲́𝘁𝗮𝗶𝘁 𝗰𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗷𝗲 𝘀𝗼𝘂𝗵𝗮𝗶𝘁𝗮𝗶𝘀. » 💙@Amine_000 s’exprime sur son retour au club et affiche ses ambitions sous la tunique olympienne 🔵⚪️L’entretien complet 👉 https://t.co/4zDmNbQh1Q🤝 @Sorare pic.twitter.com/6J4fk3P47V — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 4, 2022

« Énormément de chances pour que je quitte Schalke »

L’ancien joueur du FC Nantes poursuit sur les coulisses de son mercato estival et son attachement pour l’OM : « La saison passée, on finit sur une bonne note, je termine bien la saison. Je vais en sélection, ça se passe bien aussi. Je suis parti en vacances, j’ai profité de la famille, et puis il y a eu cette reprise avec Schalke. Je savais que il y avait énormément de chances pour que je quitte le club, et le fait de revenir à Marseille, c'était ce que je souhaitais », explique-t-il.

« Envie de revivre les émotions »