OM : Voilà les coulisses de la toute dernière recrue du mercato

Publié le 5 septembre 2022 à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Rapatrié par l’OM dans les derniers instants du mercato estival après être déjà passé par le club phocéen sous la forme d’un prêt la saison passée, Amine Harit fait donc son grand retour au sein du projet McCourt. Le milieu offensif marocain a livré les coulisses de son mercato mouvementé.

C’est un fait, l’OM a vécu un mercato estival particulièrement agité et avec douze nouvelles recrues dans ses rangs : Samuel Gigot qui est revenu de prêt après avoir été recruté l’hiver dernier, mais également Isaak Touré, Chancel Mbemba, Ruben Blanco, Jonathan Clauss, Nuno Tavares, Jordan Veretout, Luis Suarez, Alexis Sanchez, Issa Kaboré, Eric Bailly et enfin Amine Harit. Ce dernier, déjà prêté par Schalke 04 à l’OM la saison passée, a donc réitéré l’expérience et a bouclé son retour dans les dernières heures du mercato.

« Très content de le revoir »

Un dossier qui a été négocié en quelques heures par Pablo Longoria, et le président de l’OM s’est félicité du retour d’Amine Harit vendredi lors de son passage en conférence de presse : « Sur le plan humain, j'étais très content de revoir Amine (Harit). Ça fait deux fois qu'on le prend le dernier jour ! C'est quelqu'un d'important dans le vestiaire », a indiqué Longoria, qui semble donc ravi de retrouver l’international marocain. Et Amine Harit figurait d’ailleurs déjà dans le groupe pour le déplacement de l’OM à Auxerre samedi, en championnat (victoire 2-0).

« C’est allé très vite »

Interrogé en zone mixte après la rencontre, Amine Harit a livré les coulisses de son mercato agité et de son retour in-extremis à l’OM : « C'est vrai que c'est allé très vite. Mercredi je suis en Allemagne, jeudi je suis à Marseille et je signe, vendredi je suis dans le groupe, samedi je fais mes débuts ! Ce n'est que du bonheur. C'est quelque chose dont j'avais envie. Je suis content d'être impliqué sur le 2e but qui vient après une belle action collective. C'est important que je puisse me fondre dans ce collectif qui marche très bien. Ça me facilite les choses », a indiqué Harit.

