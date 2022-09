Foot - Mercato - OM

OM : À peine arrivé, il envoie un message fort à la concurrence

Publié le 4 septembre 2022 à 10h00 par Hugo Chirossel

Alors qu’il est arrivé jeudi dans les dernières heures du mercato, Amine Harit a déjà pu participer à la victoire de l’OM samedi face à Auxerre (0-2). Le Marocain se sent bien et déjà intégré au sein du vestiaire d’Igor Tudor. Il se projette désormais sur la suite et notamment le début de la Ligue des champions mercredi soir à Tottenham.

Douze, c’est le nombre de joueurs recrutés par l’OM cet été. Après Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Ruben Blanco, Jonathan Clauss, Nuno Tavares, Jordan Veretout, Luis Suarez, Alexis Sanchez, Issa Kaboré et Eric Bailly, l’Olympique de Marseille a annoncé dans les dernières heures du mercato le retour d’Amine Harit. Le Marocain revient à Marseille en provenance de Schalke 04, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

Harit de retour à l’OM

« Le milieu offensif de 25 ans est de retour dans la cité phocéenne sous la forme d’un prêt avec option d’achat à la suite du succès de sa visite médicale. Il est la douzième recrue olympienne du mercato estival 2022 », a annoncé l’OM jeudi soir. Lors d’une conférence de presse organisée vendredi, Pablo Longoria n’avait d’ailleurs pas caché son bonheur de retrouver Amine Harit : « sur le plan humain, j'étais très content de revoir Amine (Harit). Ça fait deux fois qu'on le prend le dernier jour ! C'est quelqu'un d'important dans le vestiaire . »

Déjà utilisé face à Auxerre

À peine arrivé, le Marocain était déjà dans le groupe pour le déplacement à Auxerre samedi. L’OM s’est imposé 2-0, grâce à des buts de Gerson et d’Alexis Sanchez. Entré en cours de jeu, Amine Harit a été impliqué sur la réalisation du Chilien en fin de match. Comme il l’a confié à l’issue de la rencontre, « c'est vrai que c'est allé très vite. Mercredi je suis en Allemagne, jeudi je suis à Marseille et je signe, vendredi je suis dans le groupe, samedi je fais mes débuts ! Ce n'est que du bonheur. C'est quelque chose dont j'avais envie. Je suis content d'être impliqué sur le 2e but qui vient après une belle action collective. C'est important que je puisse me fondre dans ce collectif qui marche très bien. Ça me facilite les choses », rapporte Le Phocéen .

«C'était important de gagner avant le début de la Ligue des Champions»