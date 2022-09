Foot - Mercato - OM

OM : La dernière recrue de Longoria revient sur son transfert

Publié le 4 septembre 2022 à 09h10 par Hugo Chirossel

En toute fin de mercato, l’OM a officialisé le retour d’Amine Harit. Déjà prêté la saison passée, le Marocain est revenu au club dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Il a déjà pu participer à la victoire sur la pelouse d’Auxerre samedi (0-2) et a été impliqué sur le second but.

À la recherche d’un joueur offensif, l’OM a annoncé dans les dernières heures du mercato le retour d’Amine Harit. Déjà prêté par Schalke 04 la saison passée, l’Olympique de Marseille aura cette fois une option d’achat afin de le recruter définitivement.

Déjà présent face à Auxerre

Le Marocain n’a pas eu le temps de souffler qu’il était déjà sur la pelouse du Stade Abbé Deschamps samedi lors de la victoire de l’OM face à Auxerre (0-2). Entré en cours de jeu, il est impliqué sur le but d’Alexis Sanchez en fin de match, qui a scellé la victoire des Marseillais. Un bonheur pour Amine Harit, qui est revenu sur ses derniers jours agités.

« Ce n'est que du bonheur »