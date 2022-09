Foot - Mercato - OM

OM : La rumeur Ronaldo n’a fait rire personne à Marseille

Publié le 4 septembre 2022 à 03h00 par Arthur Montagne

Alors que la rumeur d’un transfert de Cristiano Ronaldo a mis le feu sur Twitter auprès des supporters de l’OM, au sein du club, personne n’y a jamais vraiment cru comme l’expliquent Nuno Tavares et Pablo Longoria.

Bien que l’OM ait réalisé un mercato très animé avec l’arrivée de 12 nouveaux joueurs, c’est bien le nom de Cristiano Ronaldo qui a le plus fait parler du côté des supporters marseillais. Et pour cause une folle rumeur a circulé sur Twittter concernant le transfert de la star portugaise. Une rumeur alimentée par d’anciens joueurs de l’OM. Mais Nuno Tavares n’y a jamais vraiment cru.

Mercato - OM : Sampaoli est parti, un marché est à oublier pour Longoria https://t.co/CzAsQ2sadA pic.twitter.com/xafaCeXxa6 — le10sport (@le10sport) September 3, 2022

Tavares n’y a jamais cru

« Je n’ai pas trop prêté attention à ça. Je me suis dit que c’était une info de plus venue des réseaux sociaux, je n’ai jamais vu ou entendu quelque chose de concret. Je n’ai jamais abordé cette situation comme quelque chose de véridique », assure-t-il au micro de RMC . De son côté, Pablo Longoria a annoncé avoir été contrarié par cette rumeur.

Longoria contrarié