PSG : Surprise pour Keylor Navas après son faux transfert

Publié le 4 septembre 2022 à 01h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps annoncé sur le départ cet été, Keylor Navas a finalement décidé de rester au PSG malgré le statut de doublure de Gianluigi Donnarumma que lui réserve Christophe Galtier. Mais le gardien costaricien pourrait finalement avoir plus de temps de jeu que prévu.

Christophe Galtier l’avait annoncé en début d’été au moment de sa nomination sur le banc du PSG, il souhaite instaurer une hiérarchie claire chez les gardiens, et c’est Gianluigi Donnarumma qui a été privilégié à Keylor Navas. L’ancien joueur du Real Madrid, pisté notamment par Naples, a donc bien failli quitter le PSG mais s’est finalement rétracté dans les derniers instants du mercato.

Transferts - PSG : Incroyable révélation sur le mercato de Keylor Navas https://t.co/ef2wo0MNTw pic.twitter.com/sUW10hHvK9 — le10sport (@le10sport) September 3, 2022

Navas reste au PSG

« Après un été de grande incertitude, le jour est venu de remercier les clubs et les supporters qui se sont intéressés à moi, en valorisant mon travail et ma carrière. C'est une source de fierté de se sentir si aimé, d'être soutenu. Il est également temps de vous faire savoir que je continuerai à travailler dur à Paris, sans perdre confiance, en aidant l'équipe autant que possible, sans baisser les bras et en donnant, comme d'habitude, le meilleur de moi-même chaque jour », avait posté Navas sur son compte Instagram au sujet de son avenir au PSG. Et il a par la suite eu droit à une bonne surprise…

« Je ne m’interdis pas qu’il joue quelques matchs »