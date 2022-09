Foot - Mercato - OM

OM : Le plan B de Longoria pour remplacer Mandanda

Publié le 4 septembre 2022 à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Au moment du transfert de Steve Mandanda vers le Stade Rennais, l’OM était en quête d’un deuxième gardien. Et si Pablo Longoria a finalement privilégié l’option Ruben Blanco, le président marseillais avait assuré ses arrières en contactant également un joueur de Ligue 1.

Durant ce mercato estival 2022, un page importante s’est tournée à l’OM avec le départ de Steve Mandanda, qui a résilié son contrat pour rejoindre le Stade Rennais après 14 saisons passées au total sous le maillot marseillais. Et Pablo Longoria a donc dû aller chercher un nouveau gardien pour concurrencer Pau Lopez.

Costil approché par l’OM

Comme l’a révélé L’EQUIPE samedi, le président de l’OM avait notamment songé à Benoit Costil (35 ans) qui était encore libre sur le marché à ce moment-là et avait contacté l’ancien gardien bordelais, très tenté par le projet marseillais que lui avait présenté le dirigeant espagnol au téléphone.

Mercato - OM : Longoria a essayé de recruter une figure de Ligue 1 https://t.co/gCIPjOCTTw pic.twitter.com/iW4KOfzjKc — le10sport (@le10sport) September 3, 2022

Rien de concret

Mais finalement, Costil n’a plus jamais eu de nouvelles par la suite du président de l’OM, et le gardien français a donc décidé de rejoindre l’AJ Auxerre où il retrouve une place de titulaire. De son côté, Longoria a finalement creusé la piste Ruben Blanco, et Costil ne semblait donc être qu’une alternative.