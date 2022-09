Foot - Mercato - OM

OM : Longoria a essayé de recruter une figure de Ligue 1

Publié le 3 septembre 2022 à 09h10 par Guillaume de Saint Sauveur

En quête d’un deuxième gardien suite au départ de Steve Mandanda, l’OM a sérieusement songé à attirer Benoit Costil. Pablo Longoria avait même contacté le joueur, qui est ensuite resté sans nouvelles de la part du président marseillais, et a donc fini par signer à l’AJ Auxerre.

Du haut de ses 35 ans et de ses 393 matchs de Ligue 1, Benoit Costil a repris du service dans un nouveau club cette saison : l’AJ Auxerre. Libre en juillet dernier après la fin de son contrat avec les Girondins de Bordeaux, le gardien international français (1 sélection) a donc opté pour la Bourgogne, mais aurait pu atterrir dans un club plus huppé.

L’OM a contacté Costil

L’EQUIPE révèle en effet dans ses colonnes du jour que Pablo Longoria, le président de l’OM, avait contacté Benoit Costil durant l’été pour lui proposer de débarquer afin de remplacer numériquement Steve Mandanda qui a été transféré à Rennes. Le deal était simple : Costil débarquait en tant que doublure de Pau Lopez, avec son excellent état d’esprit et toute son expérience qui seraient forcément bénéfiques au vestiaire de l’OM. Et l’ancien gardien bordelais était d’ailleurs emballé par le projet proposé par Longoria.

Silence radio ensuite…

Finalement, Benoit Costil n’aura plus aucune nouvelle de l’OM par la suite. Et trois jours plus tard, il a fini par signer à l’AJ Auxerre jusqu’en juin 2023 alors que de son côté, Pablo Longoria a privilégié la piste Ruben Blanco pour le poste de deuxième gardien.