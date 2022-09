Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La réaction de Leeds transfert raté de Bamba Dieng

Publié le 2 septembre 2022 à 23h30 par Hugo Chirossel

Alors que le marché des transferts a fermé ses portes jeudi soir, le dossier Bamba Dieng a livré son lot de rebondissement lors de la dernière journée du mercato. Attendu à Leeds, l’attaquant de l’OM a finalement pris la direction de l’OGC Nice, avant qu’un problème soit détecté lors de sa visite médicale. Victor Orta, directeur sportif des Peacocks, a réagi au transfert raté de l’international sénégalais.

Pablo Longoria n’a pas chômé lors du dernier jour du marché des transferts. Le président de l’OM a trouvé une porte de sortie à Jordan Amavi, prêté à Getafe, et a également réussi à se séparer de Duje Caleta-Car, parti définitivement à Southampton. Seul Bamba Dieng, poussé vers la sortie depuis plusieurs semaines, est encore au club parmi les joueurs dont Pablo Longoria souhaitait se séparer. Le dossier de l’international sénégalais est allé dans tous les sens jeudi.

Le président de Leeds avait annoncé l’arrivée de Dieng

D’abord annoncé à Lorient, l’attaquant de 22 ans devrait ensuite prendre la direction de Leeds, avant que l’OGC Nice ne débarque. Le président des Peacocks , Andrea Radrizzani, avait même plus ou moins annoncé son arrivée sur Twitter . « Accueillons Bamba Dieng et continuons à travailler sur Gapko. Il est maintenant temps de se concentrer sur le terrain et de soutenir notre nouveau projet et l'excellent travail que font Jesse et le personnel », a-t-il déclaré. Victor Orta s’est également exprimé au sujet de ce transfert raté.

« Je ne sais pas comment son esprit a changé »

« Vous commencez à penser que c'est vraiment facile, puis ils disent ce qui s'est passé, ce n'est plus facile. Je respecte la décision du joueur. Je ne sais pas comment son esprit a changé. C'est peut-être une zone de confort, il s'est dit : j'habite à Marseille, je peux aller à Nice, c'est à 20 kilomètres de chez moi plutôt que de commencer une nouvelle vie dans un nouveau pays », a confié le directeur sportif de Leeds à Sky Sports .

