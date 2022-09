Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La destination de Dieng est enfin connue

Poussé vers la sortie par la direction de l’OM, Bamba Dieng aura dû attendre l’ultime jour du mercato pour trouver un point de chute. Annoncé à Lorient ou encore l’OGC Nice, c’est bien à Leeds que devrait s’engager l’international sénégalais. Le transfert a été officialisé par Andrea Radrizzani, le président du club anglais.

Depuis le départ de Jorge Sampaoli de l’OM, Bamba Dieng sait que son avenir dans la cité phocéenne s’écrit en pointillés. Même s’il a toujours voulu rester, l’international sénégalais a été poussé vers la sortie par sa direction qui cherche à vendre plusieurs joueurs. Vu sa valeur marchande, Dieng avait tout du bon coup.

Très vite, plusieurs clubs se sont intéressés dont Lorient et l’OGC Nice. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, l’une de ces deux équipes a fait une offre de 11M€ à l’OM pour Bamba Dieng. Toutefois, Leeds est arrivé au dernier moment dans ce dossier et est parvenu à inverser la tendance.

Agreed. Let s welcome Bamba Dieng and we will continue to work on Gapko. Now it s time to focus on the pitch and support our new project and the great job Jesse and the staff are doing 💪💛💙