À Marseille, un nouvel hommage est rendu à Mandanda

Publié le 28 août 2022 à 19h00 par La rédaction mis à jour le 28 août 2022 à 19h01

Après 13 années de bons et loyaux services au sein de l’Olympique de Marseille, Steve Manda a quitté le navire phocéen cet été pour rejoindre le Stade Rennais. Considéré comme une légende du club, le portier français a d’ailleurs reçu un nouvel hommage après avoir quitté le club marseillais…

Steve Mandanda aura marqué l’histoire de l’Olympique de Marseille. Après 13 ans et 612 matches toutes compétitions confondues sous le maillot marseillais, l’international français est parti, afin de rejoindre le Stade Rennais, pour un tout nouveau challenge. Cependant, il n’en reste pas moins une légende au sein du club phocéen, et les hommages continuent de pleuvoir après son départ…

« On était très tristes quand il est parti »

Ainsi, dans une interview accordée à Maritima Info , Pau Lopez, le nouveau numéro 1 dans les buts de l’OM, s’est livré concernant sa relation avec Steve Mandanda, et son départ. « Avec Steve, ça se passait vraiment très bien. Pour moi, pour les coéquipiers, le groupe, on était très tristes quand il est parti, parce que c’était notre capitaine. Pour nous, c’est difficile, mais c’est le foot, c’est comme ça. On doit respecter la décision qu’il a pris ».

« J’ai beaucoup appris de lui »