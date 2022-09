Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria dit tout sur le départ de Milik

3 septembre 2022

Poussé vers la sortie suite à l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de l’OM, Arkadiusz Milik a rejoint la Juventus sous la forme d’un prêt avec option d’achat cet été. Par ailleurs, Pablo Longoria a confirmé que le départ de l’international polonais était purement tactique et économique. Le président de l’OM a également avoué avoir reçu d’autres offres que celle de la Juventus pour Arkadiusz Milik.

Igor Tudor et son système de jeu ont fait quelques victimes dans le vestiaire de l’OM, à commencer par Arkadiusz Milik. L’attaquant polonais n’avait pas le profil le plus adapté pour évoluer à la pointe de l’attaque du technicien croate. Le joueur de 28 ans a alors été poussé vers la sortie et a donc rejoint la Juventus sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Malgré tout, Arkadiusz Milik a avoué qu’il voulait rester à l’OM après la fin de la saison dernière.

«Je voulais rester à l’OM»

« À la fin du championnat de Ligue 1, je voulais rester à l’OM. Il y avait un beau projet, mais les choses ont changé, le coach est parti et d’autres joueurs sont arrivés, et j’ai eu l’opportunité de venir à la Juventus. e vais très bien physiquement. J’ai marqué 30 buts en 55 matches à l’OM, mais ça ne compte plus. Seul le présent compte, j’écris une nouvelle page » a expliqué Arkadiusz Milik.

«Je préfère avoir les joueurs les plus adaptables à mon système que les meilleurs»

Néanmoins, Pablo Longoria n’a pas souhaité le conserver cet été. Et ce serait une question purement tactique et économique comme il le confirme en conférence de presse ce vendredi : « Milik c'est une question de profil, pas de niveau. Il a marqué pour son deuxième match à la Juve, son niveau n'est pas un problème. Il fallait voir avec le style de jeu du coach. Je préfère avoir les joueurs les plus adaptables à mon système que les meilleurs. Avoir les meilleurs te posent une question dans un groupe et sur le plan du salaire. Cela fait partie d'une question de santé de vestiaire, c'était aussi une question de valeur du joueur. »

«On a eu des propositions espagnoles pas favorables»