Icardi, Skriniar, Harit... Les infos mercato du 4 septembre

Publié le 4 septembre 2022 à 12h00 par Arthur Montagne

Alors que le mercato estival vient de fermer ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Le départ de Rafinha, un cadeau d'Henrique au PSG ?

Le loft continue de se vider au PSG. En attendant Mauro Icardi, qui devrait s'engager avec Galatasaray sous la forme d'un prêt, c'est Rafinha qui a quitté le club. Libéré de son contrat, l'ancien joueur du Barça a rejoint Al-Arabi au Qatar. Et selon les informations de Foot Mercato , cette opération est vue au sein du PSG comme un cadeau d'Antero Henrique qui occupe des fonctions importantes au sein du championnat qataris.



PSG : Le transfert de Mauro Icardi relancé par Beckham ?

Dernier membre du loft mis en place par Luis Campos, Mauro Icardi cherche toujours une porte de sortie. Et alors que sa prochaine destination devrait être Galatasaray, sachant que le mercato ferme ses portes jeudi en Turquie, l'international argentin est en ce moment à Miami, ce qui relance les rumeurs d'une arrivée en MLS. Selon TyC Sports , l'Inter Miami, la franchise de David Beckham aurait d'ailleurs contacté l'attaquant argentin.



OM : Harit s'enflamme pour son transfert

Prêté à l'OM la saison dernière, Amine Harit a fait son retour à Marseille dans les dernières heures du mercato, là encore sous la forme d'un prêt, mais cette fois-ci assorti d'une option d'achat. Et le Marocain ne cache pas sa joie : « C'est vrai que c'est allé très vite. Mercredi je suis en Allemagne, jeudi je suis à Marseille et je signe, vendredi je suis dans le groupe, samedi je fais mes débuts ! »



OM : Tudor est déjà conquis par Mbemba

Arrivé libre cet été, Chancel Mbemba s'est déjà imposé comme le patron de la défense de l'OM. Après la victoire contre Auxerre (2-0), Igor Tudor s'est d'ailleurs enflammé pour son défenseur : « Mbemba ? On connaît ses qualités, c’est pour cela qu’on le voulait si ardemment au club. Il a fait un bon match. C’était sa troisième rencontre en une semaine. En seconde période, je le voyais monter vers l’avant, comme s’il voulait marquer. Je lui ai dit : "Mais où tu vas ? Tu es fatigué !". Mais il voulait le faire, ça prouve qu’il est bien et que ça fonctionne ».



