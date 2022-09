Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tudor est déjà séduit par cette recrue de Longoria

Publié le 4 septembre 2022 à 09h00 par Pierrick Levallet

À peine arrivé, Chancel Mbemba semble déjà être un titulaire indiscutable du onze d’Igor Tudor. Le défenseur central congolais a disputé toutes les minutes de chaque rencontre depuis le début de saison. Le joueur de 28 ans semble être une grande source de satisfaction auprès du technicien croate. Ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué de le faire savoir après la victoire de l’OM face à l’AJ Auxerre (0-2).

Lors de ce mercato estival, Pablo Longoria s’est encore montré très actif pour renforcer l’effectif de l’OM. Le président marseillais s’est activé sur tous les fronts, notamment en défense. Pablo Longoria a presque totalement refondé ce secteur avec les arrivées d’Eric Bailly, Issa Kaboré, Jonathan Clauss, Nuno Tavares, Isaak Touré et Chancel Mbemba. Ce dernier a d’ailleurs l’air d’être une grande source de satisfaction auprès d’Igor Tudor.

«C’est pour cela qu’on le voulait si ardemment au club»

En conférence de presse suite à la victoire des siens face à l’AJ Auxerre ce samedi (0-2), le nouvel entraîneur de l’OM n’a dit que du bien du défenseur central congolais. « Mbemba ? On connaît ses qualités, c’est pour cela qu’on le voulait si ardemment au club. Il a fait un bon match. C’était sa troisième rencontre en une semaine. En seconde période, je le voyais monter vers l’avant, comme s’il voulait marquer. Je lui ai dit : "Mais où tu vas ? Tu es fatigué !". Mais il voulait le faire, ça prouve qu’il est bien et que ça fonctionne » a-t-il affirmé dans des propos rapportés par La Provence .

Mbemba a disputé tous les matchs du début de saison

Chancel Mbemba semble déjà faire l’unanimité dans l’esprit d’Igor Tudor. Arrivé à l’OM en juillet dernier, le défenseur congolais a pu participer au début de saison du club phocéen. Aligné d’entrée dans la charnière centrale lors de la première journée, il n’a plus jamais quitté sa place depuis. Pour l’instant, Chancel Mbemba a disputé toutes les minutes de chaque rencontre en Ligue 1. Le joueur de 28 ans a l'entière confiance d'Igor Tudor, et cela se ressent.

