Foot - Mercato - OM

OM : Le nouveau chouchou du Vélodrome dit tout sur son arrivée

Publié le 2 septembre 2022 à 23h35 par Pierrick Levallet

En seulement quelques semaines, Nuno Tavares fait déjà l’unanimité à l’OM. Titulaire dans le système d’Igor Tudor et décisif, le latéral gauche portugais fait un début de saison parfait. Nouveau chouchou du Vélodrome, le joueur de 22 ans s’est d’ailleurs livré sur son arrivée à l’OM. Et il confirme qu’il aurait évité une désillusion à la Saliba en fin de saison.

Prêté par Arsenal lors de ce mercato estival, Nuno Tavares fait déjà l’unanimité à l’OM. Le latéral gauche de 22 ans s’est très rapidement intégré dans le onze de départ d’Igor Tudor. Et il s’est également montré décisif dès ses premières minutes sous les couleurs phocéennes. Pour ses cinq premières apparitions avec l’OM, Nuno Tavares a déjà inscrit trois buts. Le joueur qui appartient toujours à Arsenal est la nouvelle coqueluche du Vélodrome. Et l’amour est visiblement réciproque.

Mercato - OM : Nuno Tavares lâche une énorme révélation sur son arrivée https://t.co/Wk2yNnrigZ pic.twitter.com/Npevb4oq4D — le10sport (@le10sport) September 2, 2022

«Le public marseillais est formidable»

Présent en conférence de presse ce vendredi, le nouveau latéral gauche de l’OM a avoué être déjà tombé sous le charme des supporters marseillais : « Le public marseillais est formidable, les supporters sont très présents, même à l'extérieur, c'est super pour nous. Personnellement, je me sens vraiment heureux de ce début de saison, mais c'est grâce à mes partenaires sur le terrain que j'arrive à réaliser ces prestations et à marquer. Dans le foot, la confiance est une grosse partie du travail. En ce début de saison, on est vraiment en confiance, et moi mes coéquipiers me mettent en confiance. Quand tu es en confiance, tu réussis à être au mieux dans tes performances. Je pense que vous voyez de l'extérieur que l'équipe se sent bien. »

«Je suis venu à Marseille pour qu’on me laisse jouer à mon poste»

De passage dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC , Nuno Tavares s’est prononcé sur les raisons de sa venue à l’OM : « Est-ce que mon arrivée est liée à la concurrence ? Je ne sais pas. Pour moi, ce n’est pas le sujet. Je suis venu à Marseille pour qu’on me laisse jouer à mon poste. Je peux évoluer à mon poste que ce soit en Ligue des champions, en championnat ou en coupe. Je suis venu jouer à mon poste. Marseille m’a donné cette opportunité, alors qu’à Arsenal je n’aurais probablement joué qu’en coupe sous réserve qu’on me fasse jouer. J’ai donc décidé qu’il était mieux pour moi de m’en aller dans une équipe où on me donne l’opportunité de pouvoir lutter pour jouer à mon poste. »

«On a toujours voulu une option d’achat»