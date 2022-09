Foot - Mercato - OM

Le nouveau chouchou du Vélodrome lâche une énorme révélation

Publié le 2 septembre 2022 à 22h00 par Pierrick Levallet

À peine quelques semaines après son arrivée, Nuno Tavares semble déjà faire l’unanimité à l’OM. Néanmoins, le Portugais devrait quitter le club phocéen à l’issue de son prêt, puisqu’aucune option d’achat n’a été incluse dans la transaction. Pourtant, ce n’était pas la volonté qui manquait du côté du joueur de 22 ans...

Prêté à l’OM cet été, Nuno Tavares fait partie des nombreuses recrues de Pablo Longoria lors de ce mercato estival. Et en quelques jours seulement, le Portugais semble avoir déjà convaincu son monde. Titulaire dans le système mis en place par Igor Tudor, le latéral gauche de 22 ans a su se montrer décisif à trois reprises en cinq rencontres (trois buts). Nuno Tavares est déjà entré dans le cœur des supporters de l’OM. Et le joueur qui appartient encore à Arsenal est également tombé sous le charme du public marseillais.

«Le public marseillais est formidable»

« Le public marseillais est formidable, les supporters sont très présents, même à l'extérieur, c'est super pour nous. Personnellement, je me sens vraiment heureux de ce début de saison, mais c'est grâce à mes partenaires sur le terrain que j'arrive à réaliser ces prestations et à marquer. Dans le foot, la confiance est une grosse partie du travail. En ce début de saison, on est vraiment en confiance, et moi mes coéquipiers me mettent en confiance. Quand tu es en confiance, tu réussis à être au mieux dans tes performances. Je pense que vous voyez de l'extérieur que l'équipe se sent bien » a-t-il expliqué en conférence de presse ce vendredi.

