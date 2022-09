Foot - Mercato

Après l'échec de son retour en L1, Cavani passe aux aveux

Publié le 2 septembre 2022 à 21h35 par Arthur Montagne

En fin de contrat depuis la fin de son aventure à Manchester United, Edinson Cavani a longtemps fait parler de lui sur le mercato. Très convoité, le Matador a finalement décidé de s'engager avec Valence après avoir notamment été annoncé du côté de l'OGC Nice pour un grand retour en Ligue 1. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG justifie son choix.

Ce fut l'un des feuilletons de l'été. Libre de tout contrat après la fin de son aventure avec Manchester United, Edinson Cavani a été annoncé dans plusieurs clubs différents. L'idée d'un retour en Amérique du Sud a d'abord été évoquée, notamment de Boca Juniors, mais le Matador a rapidement écarté cette option afin de trouver un dernier défi en Europe à quelques mois de la Coupe du monde. Par conséquent, d'autres portes se sont ouvertes à l'Uruguayen à l'image de celle menant à l'OGC Nice. Finalement, le meilleur de l'histoire du PSG ne fera pas sont retour en Ligue 1 puisqu'il a finalement décidé de se tourner vers le championnat espagnol. Ainsi, Villarreal s'est positionné, mais les retrouvailles avec Unai Emery n'auront pas lieu puisqu'Edinson Cavani a finalement décidé de s'engager avec Valence.

«C'est une période qui n'a pas été très facile pour moi»

Présent en conférence de presse, le Matador a ainsi justifié son choix : « C'est une période qui n'a pas été très facile pour moi. J'ai dû prendre une décision importante. Quand nous avons dit Valence, j'ai ressenti quelque chose de spécial. Je décide de venir dans ce club parce que c'est un grand club. Peut-être qu'il n'y a pas eu de bataille au sommet (pour me recruter), mais la première raison pour laquelle j'ai décidé de venir est l'histoire de ce club. En parlant avec le coach, j'ai décidé de venir. Et il est important de savoir qui est Gattuso, qui est l'entraîneur et quelles sont les choses qu'il aime ».

«Si c'était pour l'argent, il y avait d'autres propositions»

Alors qu'il avait plusieurs options sur le marché, Edinson Cavani révèle qu'il aurait pu aller ailleurs si son choix avait été dicté par l'agent. « J'avais déjà pensé à Valence. C'est une ville formidable, et avec tout le respect que je dois aux autres équipes que vous avez mentionnées, c'est ici qu'il fallait venir. Si c'était pour l'argent, il y avait d'autres propositions. D'autres sentiments m'ont attiré ici. Dans ma situation, je voulais prendre une décision qui me mènerait là où je voulais aller », lance le Matador qui assure qu'il s'est entretenu sur le plan physique durant l'été pour être en forme avec Valence le plus rapidement possible.

«Je travaille pour être au mieux de ma forme»