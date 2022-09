Foot - Mercato - PSG

Mercato: Ils quittent le PSG, Lionel Messi leur rend hommage

Publié le 2 septembre 2022 à 20h00 par Arthur Montagne

Très proche de Leandro Paredes, Lionel Messi lui a envoyé un joli message sur le réseaux sociaux après son départ à la Juventus où il est prêté jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat. Et le numéro 30 du PSG en profite également pour glisser un mot à Ander Herrera, qui a de son côté fait son retour à l'Athletic Bilbao.

Cet été, le PSG a largement dégraissé son effectif et c'est notamment séparé de Leandro Paredes, qui a rejoint la Juventus sous la forme d'un prêt avec option d'achat. L'international argentin était proche de plusieurs joueurs du vestiaire à l'image de Lionel Messi. Sur son compte Instagram , le numéro 30 du PSG a ainsi rendu hommage à son compatriote, mais également à Ander Herrera, qui a fait son retour à l'Athletic Bilbao.

Le beau message de Messi à Paredes et Herrera

« Beaucoup de succès dans votre nouvelle étape, Leandro Paredes. C'était merveilleux de partager tant de choses à Paris et je me souviendrai toujours de tous les beaux moments que nous avons vécus ensemble ! Et bonne chance à toi aussi, Ander Herrera, j'ai adoré te rencontrer, je te remercie de la façon dont tu m'as accueilli dès le premier jour et je te souhaite le meilleur pour ton retour en Liga », écrit Lionel Messi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

«Tu vas me manquer petit gars, on se voit bientôt»