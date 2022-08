Foot - Mercato

Mercato : Plus aucun doute pour le retour de Cavani en Ligue 1

Publié le 29 août 2022 à 17h00 par Pierrick Levallet mis à jour le 29 août 2022 à 17h00

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet dernier, Edinson Cavani était évoqué du côté de la Ligue 1. L’attaquant uruguayen était dans le viseur de l’OGC Nice cet été. Mais finalement, l’Uruguayen va découvrir un autre championnat puisqu’il devrait s’engager avec le FC Valence très prochainement. Gennaro Gattuso aurait tout fait pour le recruter et s'apprête à obtenir satisfaction.

Depuis le 1er juillet dernier, Edinson Cavani est sans club. L’Uruguayen n’a pas prolongé avec Manchester United et cherchait donc une nouvelle équipe pour cette saison. L’attaquant de 35 ans avait alors été lié à un possible retour en Ligue 1. Edinson Cavani était évoqué du côté de l’OGC Nice et aurait donc pu retrouver la France. Mais finalement, c’est en Espagne que l’ancien du PSG va filer.

Cavani va signer à Valence

Comme l’explique RMC Sport , Edinson Cavani ne rejoindra pas l’OGC Nice cet été. L’attaquant de 35 ans serait tombé d’accord avec le FC Valence autour d’un contrat de deux ans (plus une année en option). Après la France, l’Italie et l’Angleterre, Edinson Cavani devrait découvrir l’Espagne. D’ailleurs Gennaro Gattuso aurait joué un rôle très important dans ce dossier.

El empujón de Gattuso para llegar a Cavani ha sido absolutamente fundamental. El técnico italiano ha presionado a la directiva, que ha ofrecido al delantero 2 años fijos, y ha convencido a Edi presionándole como cuando jugaba. Fichaje 🔝🇺🇾🦇🔥 pic.twitter.com/PNOVcUgUkg — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 29, 2022

Gattuso a fait pression