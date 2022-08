Foot - Mercato - OL

Transferts - OL : Un dossier sensible du mercato encore relancé

Publié le 29 août 2022 à 11h15 par La rédaction

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Houssem Aouar est toujours à l'OL. Un temps pisté par le Real Betis et Nottingham Forest, le milieu de terrain lyonnais a vu ces pistes se refermer à lui. Néanmoins, sa situation devrait évoluer dans les jours à venir car plusieurs clubs ne sont pas insensibles à son profil.

Après une saison décevante sous Peter Bosz, Houssem Aouar ne fait plus l'unanimité à l'OL. Relégué dans les hiérarchie avec les arrivées de Corentin Tolisso et de Johann Lepenant, il ne devrait pas être retenu par les Gones et ce malgré la vente qui se profile de Lucas Paqueta du côté de West Ham.

Mercato - OL : La vérité éclate pour ce grand retour opéré par Aulas https://t.co/seDTg7dbXu pic.twitter.com/z2sYJ73oqx — le10sport (@le10sport) August 28, 2022

Toujours pas d'accord entre l'OL et l'OGC Nice

D'après Foot Mercato, l'OGC Nice a pris la température auprès de l'Olympique Lyonnais concernant Houssem Aouar la semaine dernière. Cependant, les deux clubs ne seraient toujours pas parvenus à trouver un accord. De plus, les Aiglons ne seraient pas les seuls sur le dossier...

Plusieurs pistes à l'étranger