Avant de menacer Paul Pogba, son frère voulait dicter son transfert

Publié le 29 août 2022 à 08h35 par La rédaction

Depuis maintenant plusieurs heures, la toile s’affole depuis la publication d’une vidéo de Mathias Pogba. En effet, l’attaquant a mis en ligne une vidéo sur les réseaux sociaux, annonçant de grandes révélations sur son petit frère Paul Pogba. Loin de cette dispute familiale, Mathias Pogba avait tranché pour son transfert l'été dernier.

L’affaire Paul Pogba continue de prendre peu à peu de l’ampleur. En effet, ce samedi, le grand frère de l’international français de la Juventus, Mathias Pogba, a publié une vidéo énigmatique sur les réseaux sociaux. Il a ainsi annoncé qu’il ferait très prochainement de grandes révélations sur son petit frère, son agent, ainsi que sur Kylian Mbappé. Depuis, tout semble s’enchaîner : une enquête a été ouverte en France, et les réactions du clan Paul Pogba pleuvent, tout comme celles de Mathias. Mais loin de cette dispute, ce dernier aurait donné son avis l'été dernier pour le transfert de Paul Pogba.

Un premier flou autour d'un transfert ?

Ainsi, comme révélé par L ’Équipe , la situation entre les deux frères Pogba n’aurait pas toujours été aussi tendue. En effet, tout semblait aller bien entre les deux hommes, jusqu’au mois de mars. Quelque temps avant, Mathias Pogba souhaitait absolument que son frère quitte Manchester United, et il aurait rêvé que Paul Pogba signe au Real Madrid. Cependant, il ne voulait surtout pas qu’il s’engage en faveur du PSG. Depuis, des tensions auraient existé entre les deux hommes, et les premiers faits de tentative d’extorsion et de pression sur Paul Pogba remonteraient à cette période de mars .

« Les déclarations de Mathias Pogba ne sont pas une surprise »

Dans un communiqué sur les réseaux sociaux, les avocats de Paul Pogba, Rafaela Pimenta (sa nouvelle agent) et Yeo Moriba, sa mère, ont tenu à réagir après la première vidéo de Mathias Pogba publiée sur les réseaux sociaux. « Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise, dit le communiqué. Elles s'ajoutent à des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba. Les autorités compétentes en Italie et en France ont été saisies il y a un mois et il n'y aura pas d'autres commentaires par rapport à l'enquête en cours. »

