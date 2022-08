Foot

Mbappé, Marabout… L’affaire Pogba s’emballe !

Publié le 28 août 2022 à 21h30 par La rédaction

L’affaire Paul Pogba semble s’emballer. En effet, l’international français de la Juventus ferait l’objet de tentatives d’extorsion. Mathias Pogba, son grand frère a annoncé qu’il ferait de grandes révélations concernant son petit frère, avec qui il est en conflit. Et une affaire étonnante de Marabout concernant Kylian Mbappé est également sortie…

L’affaire Paul Pogba n’a pas fini de faire parler d’elle. Mathias Pogba, le frère aîné de l’international français de la Juventus, a sorti une vidéo pour le moins énigmatique sur les réseaux sociaux, annonçant qu’il allait faire de grandes révélations concernant son frère. Une enquête a par ailleurs été ouverte en France. Et désormais, l’affaire semble partir dans tous les sens…

Paul Pogba entendu par les autorités

Ainsi, comme révélé par France Info , Paul Pogba aurait été entendu par l’Office central de la lutte contre le crime organisé. L’international français de la Juventus annonçait avoir été piégé par des amis d’enfance, parmi lesquels il avait pu identifier son grand frère Mathias Pogba, qui lui auraient notamment demandé 13M€, et aurait été plusieurs fois intimidé. Paul Pogba se serait ensuite rapproché des avocats de la Juventus, qui auraient décidé de prévenir les autorités.

Entre clash et révélations, l’affaire Pogba prend de l’ampleur https://t.co/WoD9s5kAeJ pic.twitter.com/S6dCLyN1im — le10sport (@le10sport) August 28, 2022

« J’espère que vous ne vous ferez pas avoir »

Suite à ces révélations dans la presse, Mathias Pogba, le principal intéressé, a réagi sur son compte Twitter . « J’espère que vous ne vous ferez pas avoir par une tentative de manipulation des médias et des autorités. Quand on est célèbre le monde est avec vous, les autorités écoutent plus attentivement. Mais ça ne vous met pas au-dessus de la justice, les policiers ne sont pas vos larbins ! » . Il a ensuite poursuivi : « Ah, et il y a peu, mon frère a prétendu à la police italienne ne pas connaître notre cousin direct, avec qui on a grandit, lui rendant une banale visite et qui ne lui avait rien fait, la famille pouvant en témoigner. Ça parlait de plainte pour harcèlement contre un cousin innocent ».

Kylian Mbappé marabouté ?