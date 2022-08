Foot

Coup monté, extorsion... Ces incroyables révélations sur l'affaire

Publié le 28 août 2022 à 20h45 par La rédaction mis à jour le 28 août 2022 à 20h48

Alors que Mathias Pogba a annoncé qu’il ferait de grandes révélations concernant son frère Paul très bientôt, l’affaire semble prendre de plus en plus d’ampleur. Une enquête a même été ouverte en France. Et de nouvelles révélations ont été faites ce dimanche concernant cette affaire ô combien troublante…

Paul Pogba dans la tourmente ? C’est en tous cas ce que semblait annoncer la déclaration de Mathias Pogba, sur les réseaux sociaux. Le frère aîné du milieu de terrain de la Juventus a en effet annoncé qu’il ferait très bientôt « de grandes révélations » concernant son frère Paul Pogba, ainsi que son agent, mais aussi Kylian Mbappé. Une enquête a été ouverte en France par la suite, et désormais, de nouvelles révélations ont été faites dans cette affaire…

Paul Pogba piégé et extorqué ?

Ainsi, d’après les révélations de France Info , Paul Pogba aurait été victime de multiples menaces et tentatives d’extorsion. Il aurait en effet annoncé aux enquêteurs de l’Office central de lutte contre le crime organisé qu’il aurait été piégé par des amis d’enfance, ainsi que deux homes cagoules armés de fusils. Ils lui auraient demandé 13M€.

Entre clash et révélations, l’affaire Pogba prend de l’ampleur https://t.co/WoD9s5kAeJ pic.twitter.com/S6dCLyN1im — le10sport (@le10sport) August 28, 2022

Mathias Pogba, principal suspect ?

Par ailleurs, Paul Pogba aurait révélé avoir reconnu l’un de ses agresseurs comme étant son frère, Mathias Pogba. Il l’aurait reconnu cet été, lorsque l’un de ses maître-chanteurs présumés se serait rendu au centre d’entraînement de la Juventus Turin. Affaire à suivre…