Mercato : Après l'OM, un autre club recale Cristiano Ronaldo

Publié le 29 août 2022 à 03h00 par Arthur Montagne

Bien décidé à quitter Manchester United, Cristiano Ronaldo peine toutefois à trouver une porter de sortie, à tel point qu'un retour au Sporting CP serait envisagé. Néanmoins, Ruben Amorim dément cette rumeur, annonçant même que le Portugais allait rester chez les Red Devils. Un nouveau coup dur pour CR7.

C'est le feuilleton de l'été. Cristiano Ronaldo ferait le forcing pour quitter Manchester United et cherche désespérément une porte de sortie, mais malgré son statut, le quintuple Ballon d'Or peine à trouver un nouveau club. Plusieurs d'entre eux ont même clairement fermé la porte au Portugais à l'image du Borussia Dortmund ou encore de l'OM. Pablo Longoria a effectivement tenu à mettre fin à une rumeur lancée sur les réseaux sociaux.

L'OM recale Cristiano Ronaldo...

« C'est le monde des réseaux sociaux, c'est un monde qui cherche une manière de faire le buzz. Nous sommes un club qui fait avec les moyens qu'on a. Me demander si Cristiano Ronaldo peut venir, c'est comme me demander si Kevin De Brune, Darwin Nunez ou Erling Haaland pouvait venir à l’OM. Rêver, c'est une belle chose pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on être sincère avec tout le monde et on doit faire le football avec les moyens qu'on a. On a un projet sportif sérieux, qui consiste à s'améliorer toutes les saisons, être compétitif et surtout de porter un équilibre économique qui est pour moi l'avenir du football », expliquait le président de l'OM au micro de beIN SPORTS .

... le Sporting aussi !