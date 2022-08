Foot - Mercato - OL

OL : Un transfert à 15M€ pour Aouar, il va signer un contrat XXL

Publié le 14 août 2022 à 17h45 par La rédaction

Sur le départ de l'OL depuis plusieurs mois, Houssem Aouar aurait trouvé sa prochaine destination. Le Real Betis et Nottingham Forest étaient les deux clubs intéressés par le milieu lyonnais qui aurait fait le choix de rejoindre l'Angleterre où un énorme contrat l'attend. Houssem Aouar devra se relancer le plus rapidement possible s'il espère être sélectionné par Didier Deschamps.

Au sortir d'une saison décevante avec les Gones , Houssem Aouar devrait quitter l'OL dans les prochains jours. L'arrivée de Corentin Tolisso réduit encore plus son temps de jeu et il aurait donc choisi sa future destination.

Houssem Aouar se rapproche de Nottingham Forest. L'#OL espère nouvelle offre autour de 15M€. Forest a déjà offert 13M€. Le joueur est ok avec Forest... Et va tenter le pari de PL avec un contrat en or, largement supérieur à celui proposé par le Betis Séville. #Mercato pic.twitter.com/ttztswl2IA — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 14, 2022

Direction l'Angleterre pour Aouar !

Bien loin du niveau auquel il est capable de jouer, Houssem Aouar a vu son temps de jeu se réduire considérablement. Il aurait donc fait le choix de rejoindre Nottingham Forest d'après les informations de Nabil Djellit. La première offre des Anglais serait de 13M€ et les Lyonnais en attendraient une seconde de 15M€ pour finaliser la transaction. Un contrat bien plus juteux qu'au Real Betis l'attendrait...

Aouar a refusé le Betis

Malgré l'intérêt du club andalou, Houssem Aouar devrait rejoindre la Premier League. L'OL avait pourtant conclu un accord avec le Real Betis et Aouar aurait eu la possibilité d'y retrouver Nabil Fékir. Mais la proposition de contrat de Nottingham Forest aurait fait la différence.