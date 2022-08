Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos est embarqué dans trois dossiers brûlants

Publié le 29 août 2022 à 15h30 par Hugo Chirossel

Alors que la fin du marché des transferts approche, le PSG a encore plusieurs dossiers à régler. Fabian Ruiz devrait bientôt débarquer en provenance de Naples, tandis que Keylor Navas doit faire le chemin inverse. À la recherche d’un défenseur central, le Paris Saint-Germain espère toujours convaincre l’Inter Milan pour Milan Skriniar, mais pourrait également se lancer sur la piste d’Axel Disasi.

Le marché des transferts fermera ses portes dans trois jours, mais du mouvement est encore à prévoir du côté du Paris Saint-Germain. Plusieurs départs sont attendus, dans cette optique, Fulham aurait entamé des discussions afin de s’attacher les services de Layvin Kurzawa. Leandro Paredes est toujours attendu à la Juventus, tandis que Julian Draxler et Idrissa Gueye, non convoqué face à Monaco dimanche, sont également en instance de départ. Au-delà des ventes, le PSG veut encore se renforcer et devrait enregistrer très bientôt une nouvelle arrivée au milieu de terrain.

Mercato - PSG : Keylor Navas fixe une condition XXL pour son départ https://t.co/980XTToH5R pic.twitter.com/yh3T5OsBm7 — le10sport (@le10sport) August 29, 2022

Le dossier Fabian Ruiz en bonne voie

En effet, RMC Sport confirme qu’un accord a été trouvé pour le transfert de Fabian Ruiz. Les derniers détails de cette opération ont été réglés dimanche dans la soirée et l’international espagnol pourrait débarquer dans les 24 prochaines heures contre une indemnité de 25M€. La Gazzetta dello Sport indiquait ce lundi qu’il devrait signer un contrat de cinq ans avec un salaire de 5M€ net par an.

Toujours pas d’accord pour Keylor Navas

Naples et le PSG sont également en discussion dans un autre dossier, celui de Keylor Navas. Le Costaricien de 35 ans est attendu depuis plusieurs semaines chez les Azzurri , qui veulent en faire leur gardien numéro 1. D’après RMC Sport , les deux clubs ne sont toujours pas parvenus à un accord. Pour la Gazzetta dello Sport , Keylor Navas et le club italien se sont entendus sur un contrat de deux ans, avec un salaire de 4M€ annuel. En revanche, le joueur demanderait une indemnité aux Parisiens pour s’en aller. Un prêt avec option d’achat serait actuellement à l’étude.

Une nouvelle piste en défense