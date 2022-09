Foot - Mercato - OM

OM : Le gros coup du mercato dit tout sur son intégration express

Publié le 2 septembre 2022 à 15h30 par La rédaction

Véritable révélation de ce début de saison à l'OM, Nuno Tavares a accompagné son coach Igor Tudor en conférence de presse ce vendredi. Le latéral portugais a abordé la question de son intégration, son adaptation à la Ligue 1 ainsi que son ressenti sur le public marseillais. Nuno Tavares est comblé.

En totale réussite depuis ses débuts avec l'OM, Nuno Tavares accompagnait pour la première fois de la saison Igor Tudor en conférence de presse d'avant-match. Raillé à Arsenal, il fait déjà l'unanimité à l'OM où il y disputera la Ligue des Champions à contrario des Gunners . Sa débauche d'énergie impressionne depuis le début de saison : « J'ai 22 ans, donc j'ai pas mal d'énergie ! Quand je joue, je ne pense pas au match d'après, je donne tout sur le terrain, je donne mon max jusqu'au coup de sifflet final . » Il a déclaré sa flamme aux supporters marseillais et a livré les dessous de son adaptation express dans le championnat de France.

Only Neymar and Kylian Mbappé have scored more Ligue 1 goals this season than Nuno Tavares. pic.twitter.com/SyNxmv5pDl — Zach Lowy (@ZachLowy) August 29, 2022

« Le public marseillais est formidable »

Nuno Tavares livre déjà ses premières impressions face au public marseillais qui semble l'avoir adopté grâce à ses excellentes performances de ce début de saison. « Le public marseillais est formidable, les supporters sont très présents, même à l'extérieur, c'est super pour nous. Personnellement, je me sens vraiment heureux de ce début de saison, mais c'est grâce à mes partenaires sur le terrain que j'arrive à réaliser ces prestations et à marquer. Dans le foot, la confiance est une grosse partie du travail. En ce début de saison, on est vraiment en confiance, et moi mes coéquipiers me mettent en confiance. Quand tu es en confiance, tu réussis à être au mieux dans tes performances. Je pense que vous voyez de l'extérieur que l'équipe se sent bien » se réjouit le latéral de l'OM.

« Oui je suis sûr que je suis gaucher ! »

C'est la grande question que se pose les supporters de l'OM depuis ses débuts tonitruants en Ligue 1 : Nuno Tavares est-il gaucher ou droitier ? Annoncé gaucher sur le papier, le jeune latéral portugais s'essaye à plusieurs reprises de son mauvais pied, le droit, de l'extérieur de la surface et ça fonctionne souvent ! « Oui je suis sûr que je suis gaucher ! Mais c'est vrai que je préfère tirer du droit, je trouve que les frappes partent mieux » s'amuse le Portugais. Il évoque notamment sa relation avec Jonathan Clauss. « Avec Clauss, on aime bien jouer haut, c'est un poste qui nous plait, on est content de jouer comme ça, d'être porté vers l'avant. Mais il ne faut pas oublier de défendre, donc on doit revenir souvent, on doit pas mal bouger pour couvrir aussi les espaces » a-t-il avoué.

