Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Henrique a fait un cadeau au Qatar

Publié le 4 septembre 2022 à 10h45 par Hugo Chirossel

Le PSG continue de chercher une porte de sortie à certains de ces joueurs. Dans cette optique, Rafinha a été libéré et a pu s’engager sans indemnité de transfert à Al-Arabi. Au sein du club qatari, on considérerait ce transfert comme un cadeau de Paris et plus précisément d’Antero Henrique.

Le marché des transferts a fermé ses portes en France jeudi soir, mais le mercato du PSG n’est pas totalement terminé pour autant. Plusieurs joueurs jugés indésirables ont pu s’en aller dans les dernières heures, Julian Draxler à Benfica, Abdou Diallo au RB Leipzig ou encore Layvin Kurzawa à Fulham.

Rafinha, un cadeau d’Antero Henrique ?

Samedi dans la soirée, Al-Arabi a annoncé avoir trouvé un accord pour Rafinha. Le milieu de terrain s’est engagé pour les deux prochaines saisons dans le cadre d’un transfert gratuit. D’après les informations de Foot Mercato , cette transaction serait jugée comme un cadeau d’Antero Henrique au sein du club qatari.

Officiel : Comme annoncé depuis des semaiens, Rafinha 🇧🇷 s'est engagé à Al-Arabi 🇶🇦. ■ Des sources internes au club 🇶🇦 considérent ce transfert comme un "cadeau" d'Antero Henrique 🇵🇹https://t.co/9zO6dHJAnj — Santi Aouna (@Santi_J_FM) September 3, 2022

Icardi, prochain sur la liste

Recruté en 2020, Rafinha avait été prêté six mois à la Real Sociedad la saison passée. Un dossier de moins pour le PSG, qui doit encore et toujours régler le cas de Mauro Icardi, annoncé proche de Galatasaray. Pour rappel, le mercato se clôture jeudi prochain en Turquie.