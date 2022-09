Foot - Mercato - PSG

Mercato - Officiel : Un nouvel indésirable quitte le PSG

Publié le 3 septembre 2022 à 21h15 par La rédaction mis à jour le 3 septembre 2022 à 21h23

Placé parmi les indésirables, Rafinha était demandé à quitter le PSG. Annoncé depuis quelque temps du côté du Qatar, le milieu brésilien vient de s’engager avec Al Arabi Qatar. Il rejoint le club sans indemnité de transfert et aurait déjà passé sa visite médicale. Il reste donc plus que Mauro Icardi parmi le loft des indésirables.

Alors que le PSG cherchait à se séparer de ses indésirables, le club de la capitale continue de dégraisser son effectif avec le départ du milieu brésilien Rafinha. Désormais, il ne reste plus que Mauro Icardi dans le loft des indésirables.

تم التوقيع رسمياً مع اللاعب البرازيلي رافينيا ألكانتارا قادماً من نادي باريس سان جيرمان لمدة موسمين🦅#رافينيا_عرباوي pic.twitter.com/0v1YGYC4SL — Al-Arabi Sports Club (@alarabi_club) September 3, 2022

Rafinha s’engage avec Al Arabi Qatar

Via son compte Twitter, Al-Arabi a annoncé ce samedi avoir trouvé un accord pour Rafinha, qui s’est engagé pour les deux prochaines saisons. Pour rappel, l’ancien du FC Barcelone avait rejoint le PSG en 2020 et la saison passée il a été prêté pendant six mois à la Real Sociedad.

Visite médicale déjà passée

Le prochain pourrait bien être Mauro Icardi, qui serait notamment dans le viseur de plusieurs clubs turcs comme Galatasaray, Besiktas et Fenerbahçe. A noter qu’en Süper Lig le mercato fermera ses portes le 8 septembre prochain.