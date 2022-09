Foot - PSG

PSG : Navas, Donnarumma... Et si rien n’avait changé à Paris ?

Publié le 3 septembre 2022 à 18h30 par Axel Cornic mis à jour le 3 septembre 2022 à 18h34

La saison dernière, l’alternance mise en place par Mauricio Pochettino dans les cages du Paris Saint-Germain n’a bénéficié ni à Keylor Navas ni à Gianluigi Donnarumma, qui pour certains est d’ailleurs l’un des principaux fautifs de l’élimination en Ligue des Champions. La situation devait changer cet été avec le départ du Costaricien... qui est finalement toujours là.

C’est l’un des premiers dossiers abordés par Christophe Galtier lors de son arrivée. Alors que son prédécesseur avait respecté un temps de jeu quasiment équivalent tout au long de la saison dernière entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, le nouveau coach du PSG a expliqué vouloir installer un seul et véritable titulaire. Plus jeune que son coéquipier, c’est l’Italien qui a été choisi et il a effectivement joué l’intégralité de toutes les rencontres depuis le début de la saison. Ainsi, Navas était face à un choix clair : soit il acceptait de jouer les doublures au PSG, soit il se trouvait un nouveau club capable de lui offrir une place de titulaire. C’est la deuxième option qui a initialement été choisie, puisqu’après la Liga et la Ligue 1, le Costaricien semblait tout proche de découvrir un nouveau championnat avec le Napoli, en Serie A.

Mercato - PSG : Paredes, Draxler... Rien ne va plus entre Luis Campos et Antero Henrique https://t.co/KdmZIHDQA8 pic.twitter.com/gQiQBepVZg — le10sport (@le10sport) September 3, 2022

Un départ raté au Napoli

Finalement le mercato s’est terminé le 1er septembre dernier... et Keylor Navas n’a pas bougé. Il Corriere dello Sport a récemment expliqué que la faute de ce départ raté serait partagée entre le PSG et le gardien de 35 ans. Le club de la capitale aurait en effet refusé de verser une indemnité à son joueur, qui souhaitait être libéré d’un contrat qui court encore jusqu’en juin 2024, sans toutefois que l’on ne connaisse le montant réclamé. Le Napoli aurait de son côté proposé un prêt en toute fin du mercato, mais cette fois c’est Navas qui aurait refusé, expliquant ne pas apprécier cette formule.

« Il est temps de vous faire savoir que je continuerai à travailler dur à Paris, sans perdre confiance, en aidant l'équipe autant que possible »

C’est ainsi l'ancien du Real Madrid lui-même qui a officialisé via ses réseaux sociaux sa permanence au PSG, confirmant toutefois avoir traversé un mercato empli de doutes. « Après un été de grande incertitude, le jour est venu de remercier les clubs et les supporters qui se sont intéressés à moi, en valorisant mon travail et ma carrière. C'est une source de fierté de se sentir si aimé, d'être soutenu » a expliqué Keylor Navas, dans un post publié sur Instagram. « Il est également temps de vous faire savoir que je continuerai à travailler dur à Paris, sans perdre confiance, en aidant l'équipe autant que possible, sans baisser les bras et en donnant, comme d'habitude, le meilleur de moi-même chaque jour ».

Galtier ne veut pas changer sa hierarchie, mais...

N’importe quel club au monde rêverait de pouvoir compter sur deux gardiens d’un tel niveau, mais est-ce vraiment un atout ? Car la saison dernière a montré qu’une telle cohabitation n’a profité ni à Gianluigi Donnarumma ni à Keylor Navas. Ce dernier va-t-il d’ailleurs accepter ce nouveau rôle de remplaçant, sachant qu’il a une grande influence dans le vestiaire et semble surtout avoir le soutien de cadres comme Lionel Messi et Sergio Ramos ? Interrogé sur l’avenir du poste de gardien, Christophe Galtier a expliqué que sa hiérarchie n’allait pas changer, mais Donnarumma n’a pas vraiment été irréprochable depuis son arrivée au PSG et c’est surtout le cas en Ligue des Champions. Au contraire, Keylor Navas a très souvent produit des prestations abouties et son expérience dans la plus prestigieuses des compétitions européennes est un véritable atout. La seule chose qui semble sûre, c’est que l’on n’a pas fini d'en parler au PSG...