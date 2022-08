Foot - PSG

Marabout, Mbappé… Galtier sort du silence sur l’affaire Pogba

Publié le 30 août 2022 à 14h45 par Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’a rien demandé à personne pour le coup et pourtant, l’attaquant du PSG se retrouve au coeur d’une guerre fratricide entre Paul et Mathias Pogba. Ce dernier accuserait le joueur de la Juventus de ne pas être du tout ce qu’il rejette dans les médias et surtout d’avoir failli lui coûter la vie. De quoi l’inciter à faire de grosses révélations à son sujet dont l’usage d’un marabout pour nuire à Kylian Mbappé. Au milieu de cette tourmente, Mbappé n’est pas pour autant inquiété selon son entraîneur Christophe Galtier.

Dans la grosse affaire familiale des Pogba qui concerne Paul et son frère aîné Mathias, le nom de Kylian Mbappé est apparu. Alors que les deux champions du monde ne seraient pas les coéquipiers les plus proches en sélection d’après L’Équipe , Pogba aurait voulu nuire à Mbappé par l’intermédiaire d’un marabout comme France Info l’a dernièrement révélé. D’ailleurs, Mathias Pogba a confirmé la tendance et l’implication d’un marabout via son compte Twitter dimanche soir. De quoi forcément engendrer une réaction chez l’attaquant du PSG et son entourage, mais pas une once d’énervement ou de crainte selon Christophe Galtier.

« Kylian ne montre aucun signe d'agacement ni d'inquiétude »

De passage en conférence de presse ce mardi après-midi en marge du déplacement du PSG mercredi soir à Toulouse, Christophe Galtier n’a forcément pas échappé à une question sur la polémique Pogba dans laquelle son attaquant Kylian Mbappé est citée. Interrogé sur la manière dont le numéro 7 du PSG gère la situation, Galtier a tenu le message suivant. « Il est dans de très bonnes dispositions. J'ai vu ce qu'il se passait chez Paul Pogba. Kylian ne montre aucun signe d'agacement ni d'inquiétude ». a confié l’entraîneur du Paris Saint-Germain.

Mbappé attentif à l’affaire Pogba et aux révélations de Mathias Pogba