PSG : Galtier décortique le malaise Neymar à Paris

Publié le 30 août 2022 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Neymar vit un début de saison idyllique avec le PSG et semble avoir retrouvé un excellent niveau de forme physique, Christophe Galtier se confie à ce sujet et évoque sa gestion des éléments stars au sein du vestiaire du club de la capitale.

Depuis son arrivée au PSG à l’été 2017 pour 222M€, Neymar a proposé du bon et du moins bon. Miné par des pépins physiques à répétition, l’attaquant brésilien n’a que trop peu souvent fait pencher la balance en faveur du PSG dans les grands rendez-vous de Ligue des Champions, ce qui lui a valu une pluie de critiques. Mais alors qu’il affiche un énorme ratio depuis le début de la saison (8 buts, 6 passes décisives en 5 matchs officiels), Neymar semble enfin sur la bonne voie.

Mercato - PSG : Les grandes confidences de Galtier sur ses débuts à Paris https://t.co/3fs1x4RU1k pic.twitter.com/O2rCyXS4SJ — le10sport (@le10sport) August 30, 2022

Galtier évoque sa gestion stars

Interrogé au micro d ’Europe 1 , Christophe Galtier s’est justement confié sur sa gestion mentale des stars au PSG que sont par exemple Kylian Mbappé, Lionel Messi ou encore Neymar : « On doit les entraîner de la même manière que d'autres, avec un regard ou une attention sûrement différente. Ils ont besoin d'exigence. Je ne suis pas quelqu'un de sévère, mais ils ont besoin d'exigence. Dans le dialogue, dans la relation humaine, ce sont des joueurs qui sont beaucoup plus à l'aise dans le face-à-face, que de s'exprimer face à un groupe », a indiqué me nouvel entraîneur du PSG.

Galtier heureux pour Neymar

Galtier a ensuite été interrogé plus précisément sur le cas Neymar, qui semble bien plus épanoui depuis le début de la saison sous ses ordres au PSG : « Neymar qui resplendit après avoir été triste ? Mon objectif, c’est évidemment de rendre les gens heureux. Plus un joueur est heureux, plus il est performant », explique Galtier au sujet du numéro 10 brésilien.

« Un joueur heureux est une valeur ajoutée »