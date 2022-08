Foot - PSG

PSG : Suivi par Campos, il clashe Neymar et Messi

Publié le 29 août 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

Dimanche soir, sur la pelouse du Parc des Princes, Axel Disasi a livré une magnifique prestation, permettant à l'AS Monaco de ramener un point de Paris et de mettre fin à la folle série du PSG depuis le début de saison. Néanmoins, le défenseur monégasque a tenu des propos qui ne sont pas passés inaperçues après la rencontre au sujet de Neymar et Lionel Messi

Impressionnant depuis le début de saison, le PSG était très attendu dimanche soir pour la venue de l'AS Monaco. D'ailleurs, compte tenu des états de forme des deux clubs ces dernières semaines, les Monégasques pouvaient s'attendre à souffrir sur la pelouse du Parc des Princes. Et pourtant, grâce à un nouveau système mis en place par Philippe Clément, et calqué sur celui de Christophe Galtier, les joueurs de la Principauté ont fait mieux que résister au PSG et obtenant le point du match nul (1-1). Les défenseurs de l'AS Monaco ont parfaitement muselé le trio offensif parisien, à commencer par Axel Disasi, excellent dimanche soir. D'ailleurs, après la rencontre, sa déclaration sur Lionel Messi et Neymar a fait parler.

«On a su contenir Messi et Neymar dans la 'pocket'»

« Il fallait venir aider les milieux sinon ils allaient exploser. Je pense que ce travail c'était une grosse partie de notre match parce qu'on a su contenir Messi et Neymar dans la 'pocket'. C'est bien, ça prouve qu'on travaille bien en équipe. Le coach nous a dit de ne pas avoir peur et de sortir haut. Cela nous permettait de sortir plus agressivement. On a de bonnes choses à tirer de cette performance, même si on a un petit goût amer parce qu'on était venu pour gagner quand même », assurait-il au micro de Prime Video . Et bien évidemment, cette sortie a été interprétée comme une façon de dénigrer les deux stars du PSG. L'expression « mettre dans la poche » étant généralement utilisée comme un moyen de chambrer.

Disasi s'explique

Cependant, Axel Disasi a rapidement tenu à mettre les choses au clair. En zone mixte, le défenseur central est revenu sur ses propos assurant que le terme « pocket » a été mal interprété : « Quand je dis dans la pocket, c'est dans l'interligne. C'est comme ça que le coach appelle cette zone où Messi et Neymar décrochent. Ce n'est pas dans la 'pocket', comme les gens le pensaient. Ce sont de très grands joueurs, je respecte leur carrière et leur talent. Je n'ai pas cette prétention de dire que je les ai mis dans ma poche, comme on peut l'entendre sur Twitter . » Un sujet rapidement clos.

Le PSG prêt à faire une offre ?

Il faut dire qu'Axel Disasi avait tout intérêt à mettre fin immédiatement à la polémique. Et pour cause, selon les informations de Saber Desfarges, le PSG et l'AS Monaco ont accéléré leurs négociations pour le transfert du défenseur central. A tel point qu'une offre pourrait prochainement être dégainée. Et si jamais il arrive dans le vestiaire parisien, la polémique avec Messi et Neymar aura été rapidement refermée.