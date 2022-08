Foot - Mercato - PSG

PSG : Recalé pour Skriniar, Campos accélère sur un gros transfert

Publié le 29 août 2022 à 08h45 par Arthur Montagne

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG cherche à recruter un défenseur central afin de venir concurrencer son trio Ramos-Marquinhos-Kimpembe. Dans cette optique, la priorité de Luis Campos a longtemps été Milan Skriniar. Mais face aux exigences de l'Inter Milan, le conseiller football du PSG pourrait revoir ses plans et accélérer sur un autre dossier.

Ce n'est un secret pour personne, le PSG cherche à renforcer son secteur défensif notamment au poste d'axial droit afin de venir concurrencer Sergio Ramos et compenser en partie le départ de Thilo Kehrer. Dans cette optique, la priorité de Luis Campos depuis le début du mercato se nomme Milan Skriniar. Cependant, alors que ce dossier n'avance pas, le club de la capitale accélère sur une autre piste.

Mercato - PSG : La réponse troublante de Galtier sur le transfert de Skriniar https://t.co/Um2dsa3rSt pic.twitter.com/AxdoHq3qGM — le10sport (@le10sport) August 26, 2022

Vers une offre du PSG pour Disasi ?

En effet, selon les informations de Saber Desfarges, le PSG a profité de la venue de l'AS Monaco au Parc des Princes dimanche soir avec d'accélérer les négociations pour le transfert d'Axel Disasi. Le journaliste de Prime Video ajoute qu'une offre pourrait même être dégainée dans les prochains jours et que certains parisiens sont au courant de l'intérêt pour l'ancien Rémois. Et ce n'est pas sa prestation sur la pelouse du Parc qui devrait calmer l'intérêt du PSG.

Fin de la piste Skriniar ?

Par conséquent, Luis Campos semble avoir mis de côté la piste menant à Milan Skriniar. Il faut dire que le PSG discute avec l'Inter Milan depuis l'ouverture du mercato, sans trouver d'accord. Bien que le contrat l'international slovaque s'achève dans un an, le club lombard continuerait de réclamer 80M€. Une somme que refuse d'aligner le club de la capitale.