Foot - PSG

Neymar, Mbappé, Messi… Verratti envoie un message à Galtier

Publié le 29 août 2022 à 21h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il évolue cette saison dans un système à deux milieux de terrain avec les choix tactiques de Christophe Galtier, Marco Verratti se met au service de son nouvel entraîneur au PSG pour mettre le trio Neymar-Messi-Mbappé dans les meilleures dispositions. L’international italien s’est prononcé à ce sujet dimanche soir.

Malgré le match nul concédé dimanche soir par le PSG face à l’AS Monaco (1-1) et la prestation globalement décevante de Renato Sanches au milieu de terrain, Marco Verratti semble satisfait du 3-4-1-2 mis en place par Christophe Galtier, même si cela implique davantage de travail dans l’entrejeu pour l’international italien.

PSG : Neymar, Mbappé... Galtier règle la polémique du penaltygate https://t.co/AFe1fwDOuO pic.twitter.com/rUAzGYeOeu — le10sport (@le10sport) August 29, 2022

« C’est dur, oui, mais j’aime ce rôle »

Interrogé au micro de Prime Video dimanche soir, Verratti s’est confié sans détour sur ce travail important à fournir avec seulement deux éléments au milieu de terrain, tâche qu’il remplit habituellement avec Vitinha qui était suspendu pour la réception de l’AS Monaco : « Je me sens bien partout. Je sais ce que le coach veut, j’essaye d’aider l’équipe, de jouer sans ballon et de couvrir les adversaires. J’aide la défense, comme je le faisais déjà par le passé. C’est dur, oui, mais j’aime remplir ce rôle. Je me sens bien et je vais continuer à aider l’équipe », a indiqué Verratti pour valider les choix tactiques de Galtier.

Verratti et les « phénomènes » Neymar, Messi et Mbappé