Foot - Mercato - PSG

Les grandes confidences de Galtier sur ses débuts au PSG

Publié le 30 août 2022 à 08h35 par La rédaction

Arrivé cet été au PSG pour assurer la succession de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier réalise pour l’instant un bon début de saison. Alors qu'il se dit satisfait de ses débuts, le technicien français s’est confié sur ses premières semaines à la tête du club de la capitale au cours d'un entretien accordé à Europe 1.

Nommé à la tête du PSG cet été après le départ de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier séduit pour ses débuts. Lors d’un entretien pour Europe 1 , l’entraîneur parisien s’est exprimé sur ses premiers pas à la tête du club de la capitale et son adaptation en interne.

Mercato - PSG : Luis Campos boucle un transfert de plus, deux nouveaux renforts en préparation https://t.co/GGtIQAazyw pic.twitter.com/N4pcg5ZS7c — le10sport (@le10sport) August 29, 2022

« Je suis très content d'être l'entraîneur du Paris Saint-Germain »

Alors que Christophe Galtier réalise un très bon début de saison avec le PSG, l’entraîneur parisien semble avoir déjà convaincu son groupe, et il ne cache pas sa fierté de pouvoir occuper ce poste. « J'essaie de me protéger de ça. La première des choses, c'est que moi, je suis très content d'être l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Je suis très heureux, ma famille aussi et c'est ça le plus important. Ensuite, évidemment, il y a eu beaucoup de choses dites sur mon choix. C'était légitime. Mais je suis épanoui ici, à Paris. Il y a beaucoup d'attente, beaucoup d'exposition et je dois faire très attention par rapport à cela. Mais la première personne heureuse, c'est bien moi. »

« J'ai affaire à un groupe très humain et à de bonnes personnes »

Heureux d'être au PSG, Christophe Galtier se dit satisfait de son effectif, notamment sur le plan humain. Il ajoute être arrivé dans un club très organisé et très ambitieux. « Moi, ce que j'ai découvert de l'intérieur dès mon arrivée, c'est que j'ai affaire à un groupe très humain et à de bonnes personnes. Des joueurs sérieux, potes, complices, ambitieux, certes avec de la personnalité, mais il faut de la personnalité. J'ai découvert un club très organisé. Mais je n'avais aucun doute par rapport à ça et j'ai découvert des joueurs qui travaillent comme de grands professionnels, qui sont respectueux des uns et des autres, respectueux du personnel, respectueux du staff, du staff médical et des joueurs qui ont une grande ambition de faire une grande saison. On doit avoir cette ambition. Après, c'est à nous de mettre de notre côté tous les ingrédients dans les préparations de match et au quotidien, dans les séances, dans les exigences avant les séances, pendant les séances... Il faut beaucoup, beaucoup d’exigence. »

« Une phrase, un mot, c'est multiplié par 100.000 quand vous êtes l'entraîneur du PSG »