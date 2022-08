Foot - Mercato - PSG

PSG : Un nouveau dossier bientôt bouclé par Antero Henrique ?

Publié le 29 août 2022 à 16h45 par La rédaction

Alors qu’Ander Herrera vient de retrouver l’un de ses anciens clubs, Idrissa Gueye pourrait en faire de même. En discussion avec Everton, le PSG souhaite toujours se séparer de son milieu, et si les négociations avaient été ralenties pendant un certain temps, les Toffees ne comptent pas lâcher l’affaire et continuent les pourparlers avec le club de la capitale.

Désireux de dégraisser son effectif, le PSG s’est déjà séparé de Georginio Wijnaldum, Thilo Kherer, Arnaud Kalimuendo ou encore Ander Herrera. Annoncé pendant un temps à Everton, Idrissa Gueye appartient de son côté toujours au Paris Saint-Germain malgré des discussions avec les Toffees , mais le dossier reste ouvert.

🚨 | La priorité de Frank Lampard reste Idrissa Gueye 🇸🇳Everton attend que le joueur et le #PSG trouvent un accord rapidement… auquel cas ils pourraient explorer d’autres pistes 📲 @David_Ornstein pic.twitter.com/nD5Pm0uOkW — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 29, 2022

Les discussions ont repris

À seulement quelques jours de la fermeture du marché des transferts, le PSG continue de travailler pour dégraisser son effectif. Alors que des discussions entre Everton et le Paris Saint-Germain ont lieu depuis plusieurs semaines pour Idrissa Gueye, les négociations avaient été ralenties pendant un temps. Mais depuis peu, le dialogue aurait repris.

Idrissa Gueye priorité de Lampard