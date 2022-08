Foot - Équipe de France

Cyril Hanouna fait de nouvelles révélations sur l'affaire Pogba

Publié le 29 août 2022 à 23h45 par Bernard Colas mis à jour le 29 août 2022 à 23h54

Alors que l’affaire Pogba bat son plein, les révélations s’enchaînent dans ce dossier qui a démarré par la publication d’une vidéo sur les réseaux sociaux par Mathias Pogba, promettant de grosses révélations à venir. Le frère de Paul, contacté par TPMP, a d’ailleurs tenu à clarifier sa position.

Dans une vidéo publiée samedi soir sur les réseaux sociaux, Mathias Pogba promettait de faire de grosses révélations sur son frère Paul, impliquant notamment Kylian Mbappé. Une sortie énigmatique qui a rapidement pris une tournure grave avec la réaction du milieu de la Juventus par l’intermédiaire de ses avocats. « Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s’ajoutent à des menaces et des tentatives d’extorsion en bande organisée contre Paul Pogba », a-t-on pu lire dans un communiqué.

L’incroyable affaire Pogba

Depuis, les révélations s’enchaînent, avec notamment l'ouverture d'une enquête ouverte pour extorsion et tentative d’extorsion. D’après les informations de France Info , Paul Pogba a indiqué aux enquêteurs avoir été piégé par des amis d'enfance et deux hommes cagoulés armés de fusils d’assaut lui réclamant plusieurs millions d’euros, et dont ferait partie son frère Mathias Pogba. De plus, le champion du monde tricolore aurait expliqué que ses maîtres chanteurs voulaient le discréditer en partageant des messages dans lequel il aurait demandé à un marabout de jeter un sort à Kylian Mbappé.

« Sachez que Mathias dit que tout cela est un tissu de mensonges »