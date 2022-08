Foot - Équipe de France

Extorsion, menaces… Des révélations tombent sur l’affaire Pogba

Publié le 29 août 2022 à 20h45 par Bernard Colas

Alors que l’affaire Pogba secoue l’actualité du foot ces dernières heures, une enquête a été ouverte en France pour « extorsion et tentative d'extorsion en bande organisée ». Ainsi, le milieu de l’équipe de France aurait versé des dizaines de milliers d'euros à d'anciennes fréquentations entre mars et juillet dernier.

Ce samedi soir, Mathias Pogba a publié une vidéo énigmatique dans laquelle il promettait de « grandes révélations » sur son frère Paul. Depuis, l’affaire a pris une autre tournure après que le joueur a dénoncé dimanche par le biais de ses avocats des « menaces » et des « tentatives d'extorsion en bande organisée » à son encontre. Une enquête a été ouverte en France et Paul Pogba a pu délivrer sa version des faits.

Une enquête est lancée

Selon France Info , Paul Pogba a indiqué aux enquêteurs avoir subi d'importantes intimidations, notamment de la part de son frère, pour récupérer la somme de 13M€. Les individus ciblés auraient entraîné l’international français dans un appartement parisien au cours de sa venue dans la région lors de la trêve internationale de mars dernier pour l’extorquer et seraient même allés au centre d'entraînement de la Juventus en juillet.

Pogba aurait versé de l’argent à ses anciennes fréquentations