Le Graët sort du silence sur l'affaire Pogba

Publié le 29 août 2022 à 15h45 par La rédaction

C'est l'histoire qui secoue le paysage footballistique de cette rentrée. Samedi, Mathias Pogba, frère ainé de l'illustre Paul, a promis de dévoiler des dossiers sur son frère. Depuis, s'en sont suivis une réponse du clan Paul Pogba et une révélation troublante sur un prétendu marabout engagé par le joueur de la Juventus pour maudire Kylian Mbappé. Inquiet de la situation, le président de la FFF Noël Le Graët a pris la parole.

Depuis un tweet posté samedi soir, Mathias Pogba agite le football français. La fratrie Pogba serait divisée et Mathias, l'ainé, menace de révéler des dossiers compromettants envers son frère Paul Pogba. Le champion du monde 2018 ferait l'objet d'un chantage de son frère qui voudrait diffuser des messages dans lesquels il aurait demandé à un marabout de son entourage de jeter un sort à son coéquipier en Équipe de France Kylian Mbappé...

Mbappé, Marabout… L’affaire Pogba s’emballe ! https://t.co/xydsKV7nU6 pic.twitter.com/6lbKBFsne7 — le10sport (@le10sport) August 28, 2022

« J’espère que ça ne remet pas en cause sa place en équipe de France »

Cette menace prend de l'ampleur et force le président de la Fédération Française de Football Noël Le Graët a prendre la parole. « Pour le moment on est au début d’une affaire. Personne n’est allé au tribunal à ce que je sache pour le moment. A ce stade ce ne sont que des rumeurs. J’adore Paul. J’espère que ça ne remet pas en cause sa place en équipe de France » a-t-il déclaré à RMC Sport.

« Il va devenir difficile d’envisager que Pogba et Mbappé aillent ensemble à la Coupe du monde »