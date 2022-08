Foot - Juventus

Mbappé, clash... Le frère de Pogba en remet une couche

Publié le 29 août 2022 à 09h00 par Quentin Guiton

C’est une affaire dont l’Equipe de France se serait bien passée. Dimanche, Mathias Pogba a enflammé la toile en annonçant qu’il allait faire des révélations explosives sur son frère Paul Pogba. Et l’histoire a pris de l’ampleur, des tentatives d’extorsion ont même été évoquées. Mais la guerre au sein du clan Pogba ne semble pas s’être calmée, Mathias ayant de nouveau parlé…

Depuis dimanche, tout le monde ne parle que d’un sujet : le clash entre els frères Pogba. Le frère aîné de la fratrie, Mathias Pogba, a en effet publié une vidéo assez énigmatique sur les réseaux sociaux, dans laquelle il annonce qu’il allait bientôt faire de grandes révélations sur son petit frère Paul Pogba. Et l’affaire ne cesse de s’emballer, une enquête ayant même été ouverte en France. Comme l’a révélé France Info , Paul Pogba aurait même été entendu par l’Office central de la lutte contre le crime organisé. Le champion du monde aurait déclaré qu’il avait été piégé par des amis d’enfance, dont son frère Mathias, qui l’auraient menacé à plusieurs reprises et lui demandant 13M€. Ses avocats ont donc prévenu les autorités.

« J’espère que vous ne vous ferez pas avoir »

Suite à cette riposte de son frère, l’accusant de tentatives, Mathias Pogba avait donc répondu sur Twitter : « J’espère que vous ne vous ferez pas avoir par une tentative de manipulation des médias et des autorités. Quand on est célèbre le monde est avec vous, les autorités écoutent plus attentivement. Mais ça ne vous met pas au-dessus de la justice, les policiers ne sont pas vos larbins ! ». Il a ensuite poursuivi : « Ah, et il y a peu, mon frère a prétendu à la police italienne ne pas connaître notre cousin direct, avec qui on a grandi, lui rendant une banale visite et qui ne lui avait rien fait, la famille pouvant en témoigner. Ça parlait de plainte pour harcèlement contre un cousin innocent ».

« J’ai de quoi prouver mes dires et tes mensonges »

Mais Mathias Pogba ne s’est pas arrêté là et a fait de nouvelles révélations troublantes, le menaçant encore une fois sérieusement : « Hahahaha, ce que j'attendais est arrivé : mon petit frère qui commence enfin a montré son vrai visage. Puisque c'est lui qui a commencé a parler pour mentir à la police et qui fait sortir l'info, on pourra rien me reprocher. Paul, tu voulais vraiment me faire taire quitte à mentir et m'envoyer en prison, je m'en doutais maintenant c'est avéré, ma version des faits arrive et contrairement à toi, j'ai de quoi prouver mes dires et tes mensonges. Je te le redis : frère, manipuler les gens c'est pas bien ! Il est pas question d'argent : Tu m'as impliqué malgré moi, j'ai failli mourir par ta faute, tu m'a laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l'innocent, quand tout sera dit les gens verront qu'il n'y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre. »

« Il n’est jamais bon d’avoir un hypocrite et un traître près de soi ! »