Foot - PSG

PSG : Neymar, Mbappé, Messi… Galtier sait comment les gérer

Publié le 2 septembre 2022 à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il se retrouve désormais au PSG à devoir gérer des grandes stars internationales comme Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, Christophe Galtier évoque en détail sa méthode pour utiliser au mieux ses armes, et l’entraîneur parisien capitalise sur le bon épanouissement des joueurs.

Après avoir dirigé par le passé l’ASSE, le LOSC ainsi que l’OGC Nice, Christophe Galtier franchit désormais une étape décisive au sein du PSG. Choisi pour venir succéder à Mauricio Pochettino cet été et enfin remporter la Ligue des Champions, le technicien français doit faire face à un niveau d’exigence beaucoup plus élevé, mais dispose pour cela d’armes redoutables au sein de son effectif, comme son trio offensif emmené par Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Mais comment Galtier va-t-il parvenir à exploiter au mieux les qualités de ses stars du PSG, et également à les gérer au quotidien ?

Transferts - PSG : Neymar a vécu un drôle de mercato https://t.co/RMu9eJ3h3f pic.twitter.com/VogBTN1BjV — le10sport (@le10sport) September 1, 2022

« Les entraîner comme les autres »

Récemment interrogé sur les antennes d’Europe 1 au sujet de sa nouvelle mission et de ce challenge de taille qui l'attend pour les mois et les années à venir, l’entraîneur du PSG a livré sa méthode pour les stars du vestiaire : « On doit les entraîner de la même manière que d'autres, avec un regard ou une attention sûrement différente. Ils ont besoin d'exigence. Je ne suis pas quelqu'un de sévère, mais ils ont besoin d'exigence. Dans le dialogue, dans la relation humaine, ce sont des joueurs qui sont beaucoup plus à l'aise dans le face-à-face, que de s'exprimer face à un groupe », indique Galtier.

« Un salarié malheureux n’est pas performant »

Pour mener le PSG au sommet, Galtier compte donc sur l’épanouissement de ses joueurs, et notamment Neymar, Messi et Mbappé : « Mon objectif, c’est évidemment de rendre les gens heureux. Plus un joueur est heureux, plus il est performant. Mais c'est dans la vie de tous les jours. Un salarié malheureux n'est jamais un salarié performant pour son entreprise. Un joueur heureux est toujours une valeur ajoutée à l'équipe. Pour en arriver là, je fonctionne de manière très simple : il ne peut pas y avoir de non-dit, il faut avoir un dialogue direct, franc, avec beaucoup de respect. Quel que soit le joueur et quel que soit le profil de carrière et l'âge du joueur, toujours avoir du respect, mais il peut pas y avoir de non-dit », poursuit-il.

Galtier veut un vrai dialogue