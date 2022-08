Foot - PSG

Nouvelles révélations sur la première polémique de l'ère Galtier

Publié le 31 août 2022 à 19h30 par Arthur Montagne

Depuis le début de saison, Christophe Galtier s'appuie systématiquement sur le même onze de départ, à l'exception de la suspension de Vitinha contre l'AS Monaco. Une situation qui serait source de frustration notamment pour Hugo Ekitike, qui n'a joué que 12 minutes cette saison. Néanmoins, le jeune attaquant serait plus impatient qu'agacé selon son entourage.

Arrivé au PSG cet été pour remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a rapidement imposé son projet de jeu avec un schéma clair en 3-4-1-2. Et que ce soit le schéma ou les hommes, le technicien français ne change rien. En effet, lors des quatre premières journées de Ligue 1, il a aligné trois fois le même onze de départ avant d'être contraint de titulariser Renato Sanches contre l'AS Monaco après la suspension de Vitinha. Mais sans l'absence de l'ancien milieu de terrain du FC Porto, nul doute que Christophe Galtier n'aurait rien bougé afin de faire débuter une nouvelle fois les onze même joueurs.

Galtier va faire tourner

Néanmoins, le PSG s'apprête à débuter son enchaînement de matches tous les trois jours qui se poursuivra jusqu'à la Coupe du monde. Par conséquent, Christophe Galtier a confirmé qu'il devrait commencer son turnover dès ce mercredi contre Toulouse. « J'ai un effectif de qualité avec, dans certains secteurs, la possibilité de remplacer un joueur sans s'affaiblir. Il me semble important dans ce début de série d'injecter du sang frais. Là, c'est tous les trois jours qu'on va jouer donc il faut faire attention de ne pas perdre de joueurs sur la série de matchs et concerner tout le monde », expliquait-il en conférence de presse.

«Il va avoir du temps de jeu avec l'enchaînement des matchs»

Une bonne nouvelle pour Hugo Ekitke. L'attaquant français, prêté par Reims cet été, n'a effectivement connu que deux entrées en jeu pour un total famélique de 12 minutes. L'EQUIPE révélait d'ailleurs ces derniers jours qu'Hugo Ekitike commencerait à montrer des signes d'impatience à l'entraînement. Mais pour Christophe Galtier, « c'est bon signe qu'Hugo ait des fourmis dans les jambes, des démangeaisons. Il ne montre pas de signes d'agacement. On croit en lui, en son potentiel. Il va avoir du temps de jeu avec l'enchaînement des matchs ».

Pas de polémique Ekitike ?