Mercato - OM : Harit se prononce sur la révolution d’Igor Tudor

Publié le 5 septembre 2022 à 11h45 par Thomas Bourseau

Ayant évolué sous la houlette de Jorge Sampaoli pendant l’intégralité de la saison passée, Amine Harit est de retour en prêt à l’OM pour cet exercice. À peine arrivé, le milieu offensif marocain a été invité à s’exprimer sur les différences entre les méthodes Jorge Sampaoli et Igor Tudor. Pour ce qui est de celle du nouveau coach de l’OM, Harit a souligné un point précis.

Dans les ultimes minutes du mercato jeudi soir, l’OM a officialisé la venue d’Amine Harit ou plutôt son retour. En effet, après une saison en prêt effectuée lors de l’exercice précédant, l’international marocain a une nouvelle fois déposer ses valises dans la cité phocéenne. Et comme ce fut le cas l’été dernier, Harit est Marseillais pour l’intégralité de la saison en raison du prêt convenu entre le comité de direction de l’OM présidé par Pablo Longoria et la direction de Schalke 04. Néanmoins, une option d’achat a cette fois-ci était incluse dans l’opération.

« C'est un style de jeu différent, un jeu beaucoup plus direct »

Dans le cadre d’une entrevue accordée aux médias de l’OM pour son grand retour, Amine Harit a balayé plusieurs sujets sur soi et sur l’actualité de l’Olympique de Marseille dont l’arrivée d’Igor Tudor ainsi que la révolution que cette dernière a engendré au sein du club phocéen. « J'ai regardé tous les matches, j'ai encore des amis ici donc logiquement, j'ai suivi les matches. C'est un style de jeu différent, un jeu beaucoup plus direct, avec énormément d'intensité et du pressing et c'est quelque chose qui me convient à fond. Je suis un joueur qui aime me porter vers l'avant, qui aime les contre-attaques et les jeux de transition, donc ça peut matcher ».

Harit a déjà rejoué avec l’OM

À peine arrivé à l’OM, Amine Harit a déjà fait, à nouveau, ses premiers pas sous la tunique marseillaise puisqu’il a pris part aux 10 dernières minutes de la victoire de l’Olympique de Marseille sur la pelouse d’Auxerre samedi après-midi (2-0). Reste à savoir si Harit parviendra à combler Igor Tudor et à définitivement devenir un joueur de l’OM à l’issue de la saison et donc de la durée de son prêt.