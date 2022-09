Foot - Mercato - PSG

PSG : A la recherche d’un buteur, Campos a tenté un coup en L1

Publié le 5 septembre 2022 à 10h15 par Thibault Morlain

Décidé à recruter un attaquant en plus d’Hugo Ekitike, le PSG n’a finalement fait venir personne d’autre dans ce secteur de jeu. Un coup dur pour Christophe Galtier et Luis Campos. Pourtant, le conseiller sportif parisien ne manquait pas d’idées pour attirer un nouveau numéro 9. Et cela aurait amené le Portugais à ouvrir un gros dossier en Ligue 1.

Le mercato aura donc été très actif cet été du côté du PSG. Pour lancer le nouveau projet, Luis Campos a fait venir plusieurs jours et ce dans tous les secteurs. Il n’empêche que le recrutement a un goût amer à Paris, où on aurait aimé attirer d’autres joueurs, à commencer par Milan Skriniar, finalement resté à l’Inter Milan. De même, un numéro 9 était aussi recherché, mais Campos a multiplié les échecs.

Ça a discuté pour Ben Yedder

Cet été, le PSG a notamment vu Robert Lewandowski ou encore Gianluca Scamacca lui passer sous le nez. A la recherche d’un buteur, Luis Campos aurait alors activé d’autres dossiers dont celui menant à… Wissam Ben Yedder. En effet, selon les informations de Média Foot , le numéro 9 de l’AS Monaco plaisait beaucoup au conseiller sportif du PSG. D’ailleurs, cela aurait discuté en coulisses avec l’agent de Ben Yedder.

Le même agent que Mukiele

Il faut dire que le contact était facile entre le PSG et l’agent de Wissam Ben Yedder. En effet, ce dernier n’est autre que Meissa N’Diaye, qui a réussi à placer Nordi Mukiele au sein du club de la capitale à l’occasion de ce mercato. Finalement, ces discussions n’auraient pas été plus loin et aucune offre n’aurait été formulée pour Ben Yedder, toujours à l’AS Monaco aujourd’hui.