Mercato : Haaland fait une sortie étonnante... sur Lewandowski

Publié le 4 septembre 2022 à 23h10 par La rédaction mis à jour le 4 septembre 2022 à 23h15

Alors que Robert Lewandowski a quitté le Bayern Munich pour s’engager avec le FC Barcelone, Erling Haaland était convoité pour le remplacer. Le Norvégien a finalement décidé de rejoindre Manchester City et dans un documentaire, il a avoué se sentir désolé pour Robert Lewandowski, qui a subi un « manque de respect » selon lui de la part du Bayern.

Robert Lewandowski a quitté le Bayer Munich cet été pour rejoindre le FC Barcelone. Alors que le club bavarois convoité Erling Haaland, l’attaquant polonais avait fait le forcing pour s’envoler en Espagne. Mais Robert Lewandowski aura eu le soutien du Norvégien suite au traitement qu'il a subi au Bayern.

« Je me sens un peu désolé pour lui »

Dans un documentaire consacré à son transfert à Manchester City, l’ancien attaquant du Borussia Dortmund s’est dit désolé du traitement qu’a subi Robert Lewandowski au Bayern Munich. « Si j'essaie de me mettre à sa place... Je ne sais pas combien de buts et de titres il a pour le club. Alors je me sens un peu désolé pour lui. En même temps, c'est une chance pour lui de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. C'est un manque de respect, mais en même temps, c'est une chance pour lui. »

Le père d’Haaland confirme l’intérêt du Bayern

En effet, Alf-Inge Haaland avait confirmé que le Bayern Munich était bien intéressé par son fils. Alors que le club bavarois démentait cette information, le directeur sportif Hasan Salihamidzic avouait finalement l’intérêt porté à Erling Haaland.