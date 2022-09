Foot - Mercato

Cavani a hésité jusqu’à la dernière minute du mercato

Publié le 4 septembre 2022 à 20h00 par La rédaction

Libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United le 30 juin dernier, Edinson Cavani avait le choix pour poursuivre sa carrière en France. Lucien Favre souhaitait en effet l'avoir sous ses ordres à l'OGC Nice, mais l'ancien du PSG a finalement décidé de se lancer un enieme défi en Liga, puisqu'il a rejoint le FC Valence. Mais ce club ne semblait pas être son premier choix...

Courtisé par de nombreux clubs depuis son départ de Manchester United le 30 juin dernier, Edinson Cavani aurait pu revenir en Ligue 1. En effet, l’OGC Nice était fortement intéressé par El Matador , en faisant de lui sa priorité en attaque. Alors que Les Aiglons faisaient tout leur possible pour attirer l’ancien attaquant du PSG, notamment en ayant préparé une offre XXL, l’Uruguayen souhaitait découvrir un nouveau championnat : la Liga.

Après l'échec de son retour en L1, Cavani passe aux aveux sur son mercato https://t.co/T0DJ1Lwpec pic.twitter.com/mzQOGOStx8 — le10sport (@le10sport) September 2, 2022

Cavani avait dit oui à Getafe

D’après les informations de AS , Edinson Cavani aurait déjà dit oui à Getafe avant qu’arrive l’offre de Valence. Le premier club avait notamment rencontré Walter Guglielmone, frère et représentant de l’ancien attaquant de Manchester United, et ils avaient aimé le projet.

Cavani a préféré Valence