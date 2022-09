Foot - Mercato - PSG

Galtier annonce la couleur après son arrivée dans le projet QSI

Publié le 5 septembre 2022 à 19h15 par La rédaction

Alors que le Paris Saint-Germain fait son entrée en Ligue des champions mardi face à la Juventus, Christophe Galtier effectuera pour l'occasion ses débuts dans la compétition en tant qu’entraîneur du PSG. Présent en conférence de presse ce lundi, l’entraîneur parisien a assuré ne pas ressentir de pression supplémentaire malgré les interrogations sur le sujet lors de sa nomination.

Après un très bon début de saison en championnat, le Paris Saint-Germain fera son entrée en Ligue des champions mardi face à la Juventus. Cette rencontre marquera également les débuts de Christophe Galtier dans la compétition en tant qu’entraîneur du PSG. Des premiers pas très attendus pour le technicien tricolore, alors que sa nomination avait fait l'objet de débats en raison des ambitions européennes du club de la capitale.

Galtier a hâte de démarrer en Ligue des champions

Pour autant, le technicien parisien a affirmé qu’il n’y avait pas de pression supplémentaire alors que la Ligue des champions débutera demain. Après cinq victoires en six journées de championnat, Christophe Galtier veut désormais que son groupe se mesure aux meilleures équipes européennes.

« La pression je l’ai prise le jour où j’ai accepté ce rôle »