Mercato - OM : Harit annonce la couleur pour son retour

Publié le 5 septembre 2022 à 18h30 par La rédaction

Amine Harit aura patienté jusqu'aux dernières heures du mercato pour faire son retour à l'OM, après un premier passage en prêt la saison dernière. Le Marocain a d'ailleurs effectué ses premières minutes depuis son retour ce samedi face à l'AJ Auxerre. Présent en conférence de presse ce lundi, le joueur est revenu sur son choix et le risque que celui-ci engendre.

C'est la douzième et dernière recrue du mercato XXL de Pablo Longoria. Amine Harit a rejoint l'OM sur le gong en provenance de Schalke 04. Le milieu offensif marocain n'a pas caché son bonheur d'être de retour dans la cité phocéenne et se félicite d'avoir patienté jusqu'au bout du mercato pour exaucer son vœu, revenir à l'OM.

« Je savais ce que je voulais »

Amine Harit est de retour à l'OM quelques semaines après être retourné à Schalke 04 en fin de saison dernière. Le natif de Pontoise a fait le pari d'attendre un signe de Longoria tout au long du mercato, repoussant les approches de plusieurs clubs. « L’été a été un peu mouvementé, même si moi je savais ce que je voulais. Il y a eu des offres à droite, à gauche, mais j’ai pris le risque d’attendre. Et les risques parfois ça paye. Cela n’a pas été un été facile, il fallait peser le pour et le contre, mais mon choix a été facile et je suis très fier d’être devant vous aujourd’hui » a déclaré le Marocain en conférence de presse.

« Les choses qu’on s’est dites ont été respectées »

Pablo Longoria et Amine Harit s'étaient entretenus en fin de saison dernière afin que le Marocain revienne à l'OM cet été. C'est désormais chose faite. « Une stratégie risquée ? Oui et non. J’avais eu une discussion avec le président avant la fin de saison dernière, il sait que je n’ai qu’une parole et j’ai compris qu’il n’en avait qu’une aussi. Les choses qu’on s’est dites ont été respectées. Si je n’avais pas signé à l’OM, je serais resté à Schalke, mais il n’y a pas à parler de risque » confie Harit en conférence de presse.

« Je pense qu’elle va être levée, mais ce sera à moi de faire mes performances